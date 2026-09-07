Marta Nawrocka z kolejną zagraniczną wizytą. Pierwsza dama poleciała do Austrii

Władze reprezentowała w Austrii pierwsza dama podczas swojej trzeciej zagranicznej wyprawy bez udziału głowy państwa. Wcześniejsze trasy dyplomatyczne obejmowały stolicę Francji oraz Stany Zjednoczone. Żonie prezydenta asystowali w delegacji doradca Jan Józef Kasprzyk oraz szef gabinetu Paweł Szefernaker. Celem wyjazdu były oficjalne obchody upamiętniające triumf pod Wiedniem sprzed ponad trzystu lat oraz wizytę polskiego papieża w tym samym miejscu.

Wydarzenia rocznicowe zainaugurowano nabożeństwem zorganizowanym na terenie Polskiego Sanktuarium Narodowego. Kolejnym punktem harmonogramu był apel poległych z udziałem wojskowych. W upamiętnieniu bitwy wzięła udział reprezentacyjna jednostka żołnierzy z żagańskiej dywizji pancernej noszącej imię historycznego polskiego władcy.

Swoje słowa do zgromadzonych na miejscu rodaków skierował również prezydent RP. Oficjalne pismo od głowy państwa odczytał publicznie minister z Kancelarii Prezydenta i najbliższy współpracownik Karola Nawrockiego.

W 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej – jednego z najchwalebniejszych zwycięstw w dziejach polskiego oręża – z dumą czcimy pamięć wielkiego wodza i męża stanu, króla Jana III. Oddajemy hołd jego dzielnym podkomendnym, szczególnie husarzom, których szarża stała się symbolem rozstrzygającego uderzenia kawalerii. To za sprawą wiktorii wiedeńskiej nasz władca, niepokonani skrzydlaci jeźdźcy oraz polscy piechurzy i artylerzyści znaleźli się na ustach mieszkańców całej Europy - podkreślił w liście Karol Nawrocki.

Wizyta stała się także doskonałą sposobnością do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami lokalnej Polonii. Uwagę internautów przykuł materiał wideo opublikowany w mediach społecznościowych przez Kancelarię Prezydenta RP. Przedstawicielka biura prasowego udostępniła wpis ze słowami „- I kto tu skradł czyje serce? ❤️ Nic słodszego dziś wieczorem nie zobaczycie!", w którym żona prezydenta pozuje z dziewczynką w stroju ludowym.

I kto tu skradł czyje serce? ❤️ Nic słodszego dziś wieczorem nie zobaczycie! Pierwsza Dama i mała góralka na Kahlenbergu😍 pic.twitter.com/TsZdCUepDV— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) September 6, 2026

Podczas oficjalnych punktów programu żona prezydenta zaprezentowała się w sprawdzonej już wcześniej garderobie. Wybór padł na czarną spódnicę zestawioną z jasną marynarką ozdobioną wyrazistymi guzikami. Natomiast na czas samego przelotu i podróży pierwsza dama zdecydowała się na wygodny komplet w jasnych odcieniach.

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