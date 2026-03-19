Marta Nawrocka leci do USA na spotkanie z Melanią Trump. Znamy szczegóły wizyty

Marta Nawrocka i Melania Trump spotkają się w Waszyngtonie

Według informacji przekazanych przez "Super Express" polska prezydentowa rozpocznie zagraniczną delegację na początku przyszłego tygodnia. Głównym punktem jej waszyngtońskiego harmonogramu będzie bezpośrednia rozmowa z żoną Donalda Trumpa przy okrągłym stole. Do dyskusji zaproszono również inne małżonki głów państw, w tym reprezentantki Francji, Litwy oraz Łotwy. Dla żony Karola Nawrockiego będzie to kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych po oficjalnej podróży, którą para prezydencka odbyła we wrześniu 2025 roku.

Podczas tamtej wizyty polski przywódca przebywał w Nowym Jorku na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mimo napiętego grafiku małżonkowie znaleźli czas na ważne spotkanie z amerykańską Polonią. Z rodakami mieszkającymi na emigracji zobaczyli się w Pensylwanii, dokładnie w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej zlokalizowanym w miejscowości Doylestown.

Polska pierwsza dama spotkała się z kobietami sukcesu w Stanach Zjednoczonych

Podczas poprzedniej wizyty w USA Marta Nawrocka z powodzeniem realizowała również swój indywidualny harmonogram. Jej uwaga skupiła się na wspieraniu kobiecych organizacji polonijnych, co zaowocowało spotkaniem z przedstawicielkami Polish American Women’s Club BEYOND. Stowarzyszenie to zrzesza emigrantki dbające o ojczysty język i promujące pozycję kobiet na amerykańskim rynku. Żona prezydenta skierowała do przedsiębiorczyń budujących karierę w USA bardzo ważne słowa.

Macie prawdziwą odwagę, by podbijać świat. By realizować i rozwijać swoje aktywności zawodowe tu, za Wielką Wodą, daleko od Polski, choć wciąż z Polską w sercu. Serdecznie za to dziękuję - mówiła wówczas.

W planach Marty Nawrockiej nie zabrakło również promocji polskiej kultury, o czym świadczy jej wizyta w nowojorskim Konsulacie Generalnym RP podczas Narodowego Czytania oraz odwiedziny w szkołach polonijnych. Znalazła także przestrzeń na aktywność fizyczną w sercu nowojorskiej metropolii. Przebiegła dystans w słynnym Central Parku u boku rodaków z grupy Polska Running Team. Jej drogi już wtedy skrzyżowały się z Melanią Trump, gdy pojawiła się na uroczystej recepcji gospodyni Białego Domu.

Ostatnim ważnym akcentem tamtego nowojorskiego wyjazdu była wspólna obecność polskiej pary prezydenckiej na wielkim przyjęciu zorganizowanym przez Donalda Trumpa. Zbliżająca się wizyta w Waszyngtonie z pewnością będzie okazją do dalszego zacieśniania relacji między obiema pierwszymi damami. - W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump - napisała wtedy w sieci.

