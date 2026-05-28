Marianna Schreiber z nowym partnerem. Pojawili się razem na salonach! Urocza para

Marianna Schreiber i jej nowy partner pan Szymon na imprezie Krzysztofa Gojdzia

Jeszcze niedawno celebrytka zarzekała się, że jeśli w jej życiu uczuciowym zajdą jakieś zmiany, to na pewno nie będzie się nimi dzielić z opinią publiczną. Planowała zachować prywatność i nie epatować nową relacją. Zapowiedzi te okazały się jednak nietrwałe, ponieważ w środę (27 maja) Marianna Schreiber dumnie pozowała na ściance u Krzysztofa Gojdzia u boku nowego partnera.

Zakochani nie szczędzili sobie czułości, trzymając się za ręce, a z twarzy celebrytki nie schodził szeroki uśmiech. Była żona polityka zaprezentowała się w jasnej, skąpej sukience na ramiączkach, wykończonej ciemnymi piórami, podczas gdy jej towarzysz wybrał nieco luźniejszy zestaw, zakładając czarną koszulę.

Nowy partner Marianny Schreiber jest od niej młodszy o 10 lat

Pierwsze domysły na temat nowej relacji pojawiły się w majówkę, gdy celebrytka opublikowała w sieci zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, sfotografowanym tyłem. Spostrzegawczy fani szybko odkryli, że to pan Szymon. Wcześniej widziano ich razem na kolacji w ekskluzywnym lokalu, gdzie podobno dyskutowali o polityce. Marianna Schreiber już wtedy nie kryła zachwytu nad mężczyzną, zaznaczając, że jest niezwykle szarmancki i obdarował ją różą. Wybranek celebrytki jest aktywny w mediach społecznościowych, prowadząc profil "Polityka Siwego" na Instagramie, który śledzi przeszło 28 tysięcy osób.

Podczas jednej z sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, Marianna Schreiber wyznała, że nowy partner jest od niej zauważalnie młodszy. -Ogólnie uważam, że to może działać w dwie strony. Ja zawsze miałam sporo starszych partnerów czy męża. Teraz jest odwrotnie, a dzieli nas 10 lat. Nie chcę zapeszać, ale jestem pełna podziwu, jak mężczyzna w tym wieku jest dojrzały emocjonalnie i naprawdę wow. Szaleję – tłumaczyła celebrytka. Czas pokaże, czy ta relacja okaże się trwała i Szymon na stałe zagości w jej życiu.

Warto przypomnieć, że celebrytka ma za sobą rozpad małżeństwa z posłem Praw i Sprawiedliwości Łukaszem Schreiberem. W przeszłości była też związana z Przemysławem Czarneckim, byłym parlamentarzystą tej samej partii, a następnie tworzyła burzliwy związek z Piotrem Korczarowskim, działaczem politycznym i dziennikarzem.