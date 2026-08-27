Donald Tusk stracił poparcie w tej sprawie. Wyniki bezlitosne nawet wśród jego fanów

Sondaż IBRiS o nominacji Macieja Berka

Najnowsze badanie dotyczyło powołania Macieja Berka, dotychczasowego członka rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uczestników zapytano wprost, czy taki krok narusza niezależność sądownictwa i zwiększa upolitycznienie instytucji. Wyniki pokazują wyraźny brak aprobaty dla tego ruchu. Tylko 16,3 proc. ankietowanych uważa, że wybór ten nie stanowi problemu dla władzy sądowniczej. Z kolei aż 59,7 proc. osób uznało, że takie działanie jest szkodliwe. Blisko co czwarty badany (24 proc.) nie miał sprecyzowanego stanowiska w tej kwestii.

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Wyborcy koalicji krytykują krok Donalda Tuska

Jak zaznacza dziennik „Rzeczpospolita”, nominacja dla Berka spotkała się z ogromnym oporem wśród sympatyków obecnej opozycji – aż 82 proc. z nich odrzuciło ten pomysł. Jednak najbardziej zaskakujący jest fakt, że również zwolennicy koalicji rządzącej w większości skrytykowali tę decyzję. Przeciwnych przejściu byłego ministra do Trybunału Konstytucyjnego było 43 proc. wyborców obozu władzy, podczas gdy kandydaturę tę poparło zaledwie 37 proc. z nich.

Profesor ocenia działania rządu ws. Trybunału Konstytucyjnego

Do wyników odniósł się prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert wskazał, że bezpośrednie przejście z ław rządowych do orzekania w Trybunale jest bardzo niefortunnym rozwiązaniem. Naukowiec zauważył, że obywatele mieli nadzieję na odbudowę praworządności, ale po dwóch latach te oczekiwania wciąż pozostają niezrealizowane.

Badanie IBRiS zrealizowano w dniach 21-22 sierpnia 2026 roku metodą CATI na próbie 1067 osób.