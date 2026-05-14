Poseł PiS z synem nad jeziorzem. Relaks tuż przed ważnym testem [ZDJĘCIA]

Piotr Uściński zabrał syna nad Zalew Zegrzyński

Trudno o lepszy pomysł na spędzenie czasu dla ojca i syna niż wspólna wyprawa nad wodę. Piotr Uściński, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, zabrał swojego nastoletniego syna Michała nad Zalew Zegrzyński, by zaprezentować mu uroki żeglowania. Przy okazji chciał go uczyć cierpliwości i determinacji w dążeniu do celu, co jest wartościowym doświadczeniem dla młodego człowieka.

"Żeglarstwo to wielka frajda, ale też nauka. Bo nie zawsze można popłynąć do celu najkrótszą drogą. Trzeba dobrze nawigować i wykonywać niekiedy zwroty"

Jak podkreśla poseł, udało mu się wygospodarować trochę czasu, aby wspólnie z synem odpocząć nad wodą. On sam potrzebował odskoczni od politycznej codzienności, a jego syn chwili oddechu przed zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty.

"Obu nam się przyda. Michał potrzebował relaksu przed egzaminem ósmoklasisty, a ja odetchnąłem od polityki. Wiatr złapany w żagle potrafi dobrze przewietrzyć umysł"

Mazurskie jeziora to pasja posła PiS

Żeglowanie to ogromna pasja parlamentarzysty, stanowiąca dla niego idealną formę wypoczynku. W wolnym czasie Uściński stara się dzielić swoim hobby z synem, co znakomicie zacieśnia rodzinne relacje. Polityk posiada uprawnienia żeglarskie od niemal dekady.

"Zrobiłem go wraz z córką, gdy tylko skończyła 14 lat. Mojego Michała przygotowuję także do patentu. Dobrze czuje wiatr i bardzo chętnie żegluje, bawi się tym. Żeglarstwo traktuję jako bardzo dobry rodzinny sport, całą rodziną co roku pływamy po wielkich jeziorach Mazurskich. Pomaga także w wychowaniu dzieci"

Piotr Uściński – wykształcenie i kariera w Sejmie

Piotr Uściński jest doświadczonym posłem z wieloletnim stażem. Jest absolwentem inżynierii komputerowej i elektroniki na Politechnice Warszawskiej (2004). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w Akademii Menedżerskiej SGH (2006) oraz psychologię biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego (2010). Polityk ma również dyplom studiów MBA.