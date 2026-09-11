Konflikt o zaprzysiężenie Macieja Berka. Kancelaria Sejmu stawia stanowcze ultimatum

Kancelaria Sejmu ostro reaguje na oficjalną korespondencję od głowy państwa.

Otoczenie Karola Nawrockiego kwestionuje wybór nowego sędziego z powodów formalnych.

Przyszłość procedury zaprzysiężenia członka Trybunału Konstytucyjnego stoi pod znakiem zapytania.

Marek Siwiec odpowiada Karolowi Nawrockiemu. Kancelaria Sejmu jest niezwykle stanowcza

Reakcja na pismo nadesłane z Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego okazała się niezwykle lakoniczna, a zarazem stanowcza. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec jednoznacznie oświadczył, że wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego przebiegł w pełni legalnie i nie istnieją żadne przesłanki, aby ten fakt kwestionować.

Odpowiedziałem dziś na pismo szefa Kancelarii Prezydenta RP @prezydentpl w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybór sędziego został przeprowadzony prawidłowo i nie ma podstaw prawnych do jego kwestionowania. Konstytucja nie przewiduje udziału…— Marek Siwiec (@mareksiwiec) September 11, 2026

Wybór sędziego został przeprowadzony prawidłowo i nie ma podstaw prawnych do jego kwestionowania. Konstytucja nie przewiduje udziału Prezydenta RP w procedurze wyboru sędziego TK przez Sejm - napisał szef Kancelarii Sejmu.

Swoją opinię w tej sprawie Marek Siwiec opublikował w serwisie społecznościowym X. W udostępnionym wpisie podkreślił nie tylko pełną poprawność sejmowego głosowania, ale również zwrócił uwagę na zgodność całej procedury z obowiązującymi przepisami konstytucyjnymi.

Urzędnik spuentował całą sytuację bardzo jednoznacznie, przekazując jednocześnie oficjalne oczekiwania kierownictwa izby niższej. Marszałek Włodzimierz Czarzasty domaga się, aby Karol Nawrocki bez zbędnej zwłoki zaprzysiągł Macieja Berka, którego parlamentarzyści wyłonili na to stanowisko czwartego września. Z tej deklaracji jasno wynika, że sejmowi urzędnicy odmawiają prowadzenia polemiki na temat legalności głosowania i wyłącznie wypatrują dopełnienia niezbędnych formalności przez prezydenta.

Karol Nawrocki zwleka. Zbigniew Bogucki ma ogromne zastrzeżenia wobec Macieja Berka

Z jakiego powodu Pałac Prezydencki blokuje całą procedurę? Jak podaje tygodnik „Do Rzeczy”, jeszcze przed wysłaniem sejmowej odpowiedzi swoje stanowisko zaprezentował szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Polityk potwierdził oficjalnie, że do parlamentu skierowano specjalny dokument, w którym domagano się dodatkowych wyjaśnień w związku z powołaniem Macieja Berka.

Przedstawiciele prezydenta upatrują problemu przede wszystkim w kompetencjach nowo wybranego sędziego. Zasadnicza wątpliwość polega na tym, czy Maciej Berek rzeczywiście legitymuje się wymaganym przez ustawodawcę dziesięcioletnim stażem pracy w zawodzie radcy prawnego, co Zbigniew Bogucki nazwał „gigantycznymi” zastrzeżeniami. To właśnie ten aspekt formalny sprawia, że Karol Nawrocki wciąż odmawia wyznaczenia daty uroczystego ślubowania, ponieważ Kancelaria Prezydenta RP pragnie uzyskać absolutną pewność co do spełniania przez kandydata wszystkich rygorystycznych kryteriów.

Włodzimierz Czarzasty ostrzega. Maciej Berek podejmie kroki prawne

Obecnie mamy do czynienia z prawnym i politycznym patem. Z jednej strony izba niższa traktuje temat jako całkowicie zamknięty i oczekuje od głowy państwa konkretnych działań. Z kolei środowisko prezydenckie odmawia zorganizowania ceremonii do momentu ostatecznego rozwiania wszelkich formalnych niejasności. Decydujący ruch należy w tym momencie wyłącznie do prezydenta Karola Nawrockiego.

Dziennikarze postanowili zapytać marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o prawdopodobne warianty rozwoju tej sytuacji. W trakcie rozmowy polityk z całą stanowczością przedstawił swoją interpretację obowiązujących aktów prawnych. Podkreślił wyraźnie, że przyjęcie ślubowania od nowo wybranego członka Trybunału Konstytucyjnego jest bezwzględnym obowiązkiem konstytucyjnym spoczywającym na barkach Karola Nawrockiego.

Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie dopełni swoich obowiązków, to będzie sytuacja, która pewnie będzie wymagała reakcji ze strony sędziego, to znaczy pana Berka - stwierdził marszałek Czarzasty.

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Jest to niezwykle istotne oświadczenie ze strony lidera Lewicy. Wynika z niego wprost, że w przypadku trwałej odmowy zaprzysiężenia ze strony Karola Nawrockiego, sam sędzia-elekt Maciej Berek zostanie zmuszony do podjęcia stosownych działań prawnych, choć marszałek Sejmu nie ujawnił, czy mowa o ewentualnych skargach do sądów lub innych instytucji państwowych. W obecnej chwili wszystko jest uzależnione od ostatecznego werdyktu Pałacu Prezydenckiego, który przesądzi o tym, czy spór zostanie wygaszony, czy czeka nas kolejna drastyczna eskalacja w bitwie o kształt Trybunału Konstytucyjnego.