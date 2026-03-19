Kasia Tusk pokazuje hit sezonu na wiosnę i lato. Ta spódnica będzie absolutnym przebojem

Wiosenna stylizacja Kasi Tusk podbija sieć

Kasia Tusk od dłuższego czasu uchodzi za wyznacznik modowych trendów, zawsze wybierając to, co proste, eleganckie i uszyte z dobrych materiałów. Nic dziwnego, że jej styl naśladuje mnóstwo fanek w całej Polsce. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, opublikowanym na Instagramie, popularna blogerka nie kryje radości z coraz dłuższych dni i budzącej się do życia wiosny.

- Gdy o 17:00 siedzisz w kuchni i nadal nie musisz włączać światła - napisała.

Przy okazji córka premiera zaprezentowała fragment swojego eleganckiego mieszkania, gdzie wzrok przykuwa uchylone okno oraz jasne tulipany zdobiące stół. Największe poruszenie wywołał jednak element garderoby, który miała na sobie – wyjątkowa, dwuwarstwowa spódnica. Złożona z krótszej bazy oraz długiego, półprzezroczystego materiału na wierzchu, tworzy niezwykle delikatny, wręcz eteryczny efekt. Taki zabieg pozwala też w subtelny sposób wyeksponować nogi. Kasia Tusk postawiła na klasyczną biel, zestawiając dół z prostym, szarym t-shirtem w luźnym fasonie.

Półprzezroczysta spódnica to idealny wybór na gorące dni

Tego rodzaju fason to prawdziwe wybawienie podczas letnich upałów. Gwarantuje doskonałą cyrkulację powietrza, a jednocześnie delikatnie osłania skórę przed ostrym słońcem. Będzie to znakomity wybór zarówno na leniwe popołudnie na plaży, jak i na zakupy w centrum miasta. Ponieważ sama w sobie stanowi wyrazisty punkt stroju, nie trzeba dobierać do niej wielu rzucających się w oczy akcesoriów. Doskonale współgra z minimalistycznymi, kryjącymi górami. Można ją nosić na sportowo – do wygodnych trampek czy płaskich balerin, ale założona do butów na obcasie natychmiast nabiera bardzo kobiecego, eleganckiego wyrazu.

Transparentne materiały zdominują modę w 2026 roku

Wybór Kasi Tusk idealnie wpisuje się w nadchodzące trendy – półprzezroczyste materiały będą absolutnym hitem sezonu wiosna/lato 2026. Trend znany w świecie mody jako sheer dressing od wielu miesięcy robi furorę wśród zagranicznych celebrytek, które chętnie prezentują go na wielkich galach. Zwiewne, prześwitujące tkaniny będą teraz łączone z romantyczną koronką oraz przestrzennymi aplikacjami, takimi jak na przykład materiałowe kwiaty. Oczywiście nie musimy ograniczać się tylko do spódnic. Na topie będą również transparentne koszule, sukienki czy bluzki. Projektanci stawiają na różnorodne faktury: od delikatnych siateczek, przez warstwy tiulu, aż po szlachetne jedwabie. To doskonała wiadomość dla wszystkich kobiet ceniących zwiewny styl boho i romantyczne akcenty w garderobie.

