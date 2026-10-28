Aleksander Kwaśniewski oskarża Karola Nawrockiego o łamanie konstytucji. Wskazał dwie konkretne kwestie

Aleksander Kwaśniewski ocenia działania Karola Nawrockiego

W poniedziałek, 26 października, Aleksander Kwaśniewski gościł w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24. Były przywódca poddał ostrej krytyce postępowanie Karola Nawrockiego w sprawie nominacji dla ambasadorów oraz odmowę odebrania przysięgi od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy w jego ocenie zostali wybrani zgodnie z prawem.

Gdy prowadząca poprosiła go o jednoznaczne podsumowanie działań urzędującej głowy państwa, polityk nie miał żadnych wątpliwości.

— Tak, w tych kilku punktach niewątpliwie prezydent Karol Nawrocki łamie konstytucję świadomie — powiedział. Jest to zarzut sformułowany przez Kwaśniewskiego, a nie rozstrzygnięcie sądu czy trybunału.

Aleksander Kwaśniewski krytykuje Trybunał Stanu

W ocenie byłego prezydenta postępowanie obecnej głowy państwa kwalifikuje się do rozpatrzenia przez Trybunał Stanu, choć jednocześnie negatywnie ocenił on samą efektywność tego organu oraz procedurę wyboru jego członków.

— Tylko że, niestety, stworzyliśmy instytucję, która jest niewydolna. Mówię o Trybunale Stanu, który jest politycznie wybierany — stwierdził.

Zdaniem Kwaśniewskiego wnioski płynące z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz obecnej prezydentury wymuszają dokładną analizę zapisów ustawy zasadniczej. Polityk twierdzi, że niektóre obowiązujące regulacje dają zbyt duże pole do potencjalnych nadużyć.

Monika Olejnik pyta Aleksandra Kwaśniewskiego o wady konstytucji

Dziennikarka dociekała, czy autorzy konstytucji nie mogli zawczasu zabezpieczyć państwa przed takimi kryzysami. W odpowiedzi Kwaśniewski wyjaśnił, że w trakcie tworzenia prawa przyjmowano założenie o woli współpracy najważniejszych urzędników, którzy mieli kierować się przede wszystkim interesem publicznym.

Były prezydent sam brał czynny udział w pracach nad ustawą zasadniczą, kierując w latach 1993–1995 Komisją Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego. Podczas rozmowy zgodził się, że obecna sytuacja polityczna daje podstawy do przemyślenia tego, jak precyzyjnie sformułowano ówczesne przepisy.

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