Kaczyński traci cierpliwość! Znane nazwiska na czarnej liście

Kaczyński reaguje na brak dyscypliny

Lider PiS po powrocie ze szpitala nie zamierza tolerować dalszej niesubordynacji. Jarosław Kaczyński postawił sprawę jasno: każdy, kto wda się w szkodliwe dyskusje medialne, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. Decyzje o ewentualnych karach są konsultowane w wąskim gronie, do którego należą Mariusz Błaszczak oraz Joachim Brudziński. Celem kierownictwa jest wyeliminowanie publicznych sporów, które negatywnie odbijają się na sondażach. Osoby łamiące dyscyplinę mogą zostać zawieszone w prawach członka partii, niezależnie od ich dotychczasowych zasług czy zajmowanej pozycji.

Nie będzie świętych krów. Może na nią trafić nawet ktoś kiedyś naprawdę zasłużony dla partii. Doszliśmy do ściany, prezes chce też pokazać, że wciąż to on jest najważniejszy. Każda kolejna publiczna kłótnia pokazująca konflikt w PiS zabija nas w sondażach – mówi nam nieoficjalnie jeden z bliskich współpracowników prezesa.

Dworczyk, Kurski i Kaleta pod lupą kierownictwa

Według ustaleń "Super Expressu", lista zagrożonych polityków jest już wstępnie opracowana. Znajduje się na niej Michał Dworczyk, który mimo wcześniejszych upomnień nadal wypowiada się publicznie. Dowodem na jego słabnącą pozycję ma być brak zaproszenia na panel w Stalowej Woli. Problemy mogą mieć również Jacek Kurski, wzbudzający kontrowersje swoim zachowaniem, oraz Sebastian Kaleta. Temu ostatniemu władze partii mają za złe styl ataku na Ryszarda Terleckiego.

Nie takim tonem, nie takim językiem do starszego człowieka – mówią działacze PiS.

Choć pozycja samego Terleckiego nie jest najsilniejsza, w sporze z młodszym kolegą może on liczyć na przychylność prezesa. Pod znakiem zapytania stoi także swoboda medialna Dariusza Mateckiego, choć w jego przypadku kierownictwo waha się co do podjęcia radykalnych kroków, określając go mianem polityka podążającego własną ścieżką.

Otoczenie byłego premiera pod obserwacją

Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie ograniczył swoją aktywność medialną, jednak jego stronnicy pozostają widoczni i aktywni. Uwagę kierownictwa zwróciła Olga Semeniuk-Patkowska, która na antenie Polskiego Radia 24 jednoznacznie wskazała byłego szefa rządu jako jedynego kandydata na premiera. Przypadki niesubordynacji zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego.

Kary przewidziane przez kierownictwo partii są dotkliwe i mają realny wpływ na przyszłość polityków. Zawieszenie w prawach członka PiS oznacza polityczną izolację na minimum trzy miesiące, w tym zakaz wystąpień i udziału w pracach klubu. To także jasny sygnał dla struktur terenowych, że dana osoba popadła w niełaskę. Decyzja o zaprowadzeniu porządku jest ostateczna, nawet jeśli będzie wiązać się ze stratami wizerunkowymi wynikającymi z ukarania kilku rozpoznawalnych nazwisk.

Prezes musi pokazać kto rządzi i nie będzie sentymentów – mówi nam jeden z jego współpracowników.

