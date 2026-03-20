Joanna Mucha deklaruje odejście z polityki. Podała zaskakujący powód swojej decyzji

Joanna Mucha chce opuścić politykę

Obecna w polskiej polityce od wielu lat Joanna Mucha nie widzi już dla siebie przestrzeni do działania. Warto przypomnieć, że miesiąc temu parlamentarzystka zrezygnowała z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w jej klubie parlamentarnym, przechodząc na status posłanki niezrzeszonej. O swojej decyzji poinformowała wówczas w mediach społecznościowych. - Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy - napisała wówczas Mucha.

Jej odejście zbiegło się w czasie ze zmianami w strukturach Polski 2050, kiedy to wybrano nową przewodniczącą ugrupowania, a część działaczy odeszła, by założyć nową formację o nazwie Centrum.

Dlaczego Joanna Mucha chce zakończyć karierę? Mocne słowa w TOK FM

Na antenie radia TOK FM Joanna Mucha została zapytana o swoją przyszłość. Szczerze przyznała, że planuje całkowicie zrezygnować z działalności politycznej. Parlamentarzystka wyjaśniła, co stoi za tą decyzją, wskazując na brak odpowiedniej dla siebie oferty na obecnej scenie politycznej.

Nie mam w tej chwili żadnych planów politycznych. Raczej myślę o tym, że z końcem tej kadencji nastąpi też koniec mojej działalności politycznej - z prostego powodu. Ja się po prostu nie odnajduje na polskiej scenie politycznej. Nie ma w tej chwili żadnej partii, z którą chciałabym się związać, która mówiłaby to, co ja bym chciała mówić i będą mówić, czy też już mówię za pośrednictwem moich mediów społecznościowych. I nie będę też tworzyła partii, bo kolejna trzecia inicjatywa w centrum to jest coś zupełnie bezsensownego - przyznała w TOK FM.

Według posłanki inicjatywy centrowe, które mogłyby stanowić platformę porozumienia, stopniowo znikają z powodu powszechnej zgody na pogłębiającą się polaryzację.

Jest za to dziecinna polaryzacja, bo mamy do czynienia z czymś takim, że albo PiS, albo Konfederację rzuca piłeczkę i wszyscy za tą piłeczką biegną. Czyli jak zaczynają mówić o hordach na zachodniej granicy, to wszyscy mówią: Nie, nie, nie ma żadnych hord. A nie o naszych tematach. To jest po prostu nie do wytrzymania dla normalnego człowieka - podsumowała gorzko na antenie TOK FM.

Kim jest Joanna Mucha? Kariera byłej minister sportu

Joanna Mucha pełniła funkcję ministra sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska w latach 2011–2013. Była również wiceprzewodniczącą Polski 2050 oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Do niedawna reprezentowała w Sejmie Polskę 2050, a obecnie wykonuje mandat jako posłanka niezrzeszona.

MOCNE! Tomczyk: Prezydent Nawrocki napluł w twarz żołnierzom. "Przeprosiny nie wystarczą"| Express Biedrzyckiej