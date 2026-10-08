Jarosław Kaczyński zebrał posłów PiS na Nowogrodzkiej. Wiemy, jaki był cel spotkania

Jarosław Kaczyński nakreślił plan dla PiS

Znaczna część reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości dotarła w okolice biura partii specjalnie podstawionymi autokarami, a następnie pieszo pokonała ostatni odcinek trasy. W pewnym momencie na Nowogrodzkiej zaroiło się od znanych twarzy ze świata polityki. Przemysław Czarnek w rozmowie z „Super Expressem” poinformował, że sam wybrał podróż samochodem, podczas gdy inni zdecydowali się na przejazd zbiorowy lub nawet spacer spod gmachu parlamentu. Głównym punktem spotkania było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który szczegółowo zaprezentował działania przewidziane dla członków partii na nadchodzący rok. Według słów Czarnka, skrupulatne wykonanie tych założeń ma kluczowe znaczenie w kontekście nadchodzącej kampanii i walki o wyborcze zwycięstwo.

Wśród zgromadzonych przed budynkiem dało się zauważyć wielu czołowych działaczy ugrupowania. W tym gronie znalazł się również Michał Moskal, który niedawno, bo z końcem września, zrezygnował z czynnego udziału w pracach klubu parlamentarnego PiS po doniesieniach o jego powiązaniach z szefem Zondacrypto.

Skarbnik PiS zdradza szczegóły rozmów

Obecny na miejscu główny księgowy partii, Henryk Kowalczyk, również opowiedział o atmosferze panującej podczas narady. Przyznał, że prezes starał się zmotywować zgromadzonych do aktywnej opozycji wobec obecnego gabinetu. Z relacji skarbnika wynika, że priorytetem na najbliższy czas ma być bliski kontakt z obywatelami i wsłuchiwanie się w ich codzienne troski. To właśnie te głosy mają stanowić fundament nowej oferty programowej, z którą Prawo i Sprawiedliwość zamierza ruszyć do kolejnego starcia przy urnach.

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