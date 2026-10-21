Jan Maria Tomaszewski korzysta z wolności. Jarosław Kaczyński wrócił na Żoliborz

Szef Prawa i Sprawiedliwości po niemal roku przerwy wrócił do swojej odnowionej posiadłości w Warszawie. Przez czas gruntownego remontu Jarosław Kaczyński korzystał z gościnności swojego kuzyna. Jan Maria Tomaszewski ponownie dysponuje wolną przestrzenią w swoim lokum. Jak udało się ustalić, spędza czas na spotkaniach w towarzystwie swojej partnerki, znanej z ekranów Beaty Fido.

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Przez długi czas krewni dzieli wspólną przestrzeń mieszkalną, podczas gdy w posiadłości lidera Zjednoczonej Prawicy prowadzono zaawansowane prace budowlane. Obecnie Jan Maria Tomaszewski cieszy się brakiem lokatorów i chętnie wychodzi z domu. Został niedawno zauważony przez fotoreportera „Super Expressu” podczas wizyty w jednym z lokali gastronomicznych na Saskiej Kępie. Towarzyszyła mu nie tylko grupa znajomych, ale też wieloletnia towarzyszka życia, aktorka Beata Fido. Z relacji wynika, że para była w wyśmienitym nastroju. Szerokie uśmiechy i zrelaksowana postawa świadczą o tym, że ich relacja ma się świetnie.

Remont willi Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu

Odnowienie domu należącego do byłego premiera zajęło niemal dwanaście miesięcy. W tym czasie zmodernizowano między innymi wygląd zewnętrzny budynku, zmieniono poszycie dachowe oraz unowocześniono systemy instalacyjne. Ponadto przestrzeń została zaaranżowana tak, by odpowiadała oczekiwaniom nowych sąsiadów polityka. Na okres trwania prac Jarosław Kaczyński przeprowadził się do swojego kuzyna. Relacje między mężczyznami układały się wzorowo – od zawsze łączyły ich bliskie więzi, chętnie spędzali czas przy wspólnych posiłkach i dyskutowali do późna.

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