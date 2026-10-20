Sejm za zmianami w prawie aborcyjnym. O włos od odrzucenia jednej z ustaw

Sejm podjął istotne kroki dotyczące aborcji, przegłosowując dwie ważne ustawy, które mogą zmienić polskie prawodawstwo w tym zakresie.

Uchwalono zarówno częściową dekryminalizację, jak i przywrócenie przesłanki o wadzie płodu, jednak jedna z tych propozycji uzyskała minimalną przewagę zaledwie czterech głosów.

Warto pamiętać, że decyzja Sejmu to dopiero początek drogi legislacyjnej – nowe przepisy nie wchodzą w życie od razu, lecz muszą przejść przez dalsze etapy zatwierdzania.

We wtorek, 20 października, Sejm przyjął dwie istotne ustawy związane z przerywaniem ciąży. Posłowie poparli zmiany łagodzące odpowiedzialność karną za aborcję oraz powrót do przesłanki zezwalającej na zabieg w przypadku ciężkich wad płodu.

Chociaż obie propozycje uzyskały aprobatę parlamentarzystów, różnice w poparciu były znaczące. W przypadku nowelizacji Kodeksu karnego zwolennicy przeważyli nad przeciwnikami zaledwie czterema głosami.

Częściowa dekryminalizacja aborcji przyjęta przez Sejm

Nowelizacja Kodeksu karnego zdobyła poparcie 217 posłów, przeciwko opowiedziało się 213, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Wcześniej parlamentarzyści nie zgodzili się na wniosek o odrzucenie tego projektu.

Przyjęte przepisy zmniejszają odpowiedzialność karną za aborcję dokonaną za zgodą kobiety. Wśród najważniejszych zmian znajduje się zniesienie kar dla osób, które pomagają ciężarnej w przerwaniu ciąży.

Projekt ten został wniesiony przez posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w lipcu 2024 roku. Jego głównym założeniem jest częściowa dekryminalizacja, co oznacza zniesienie lub ograniczenie kar za konkretne czyny związane z aborcją.

Posłowie za przywróceniem przesłanki o wadzie płodu

Druga z ustaw cieszyła się znacznie większym uznaniem w Sejmie. Za jej przyjęciem zagłosowało 233 parlamentarzystów, przeciw było 203, a tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Inicjatywa ta ma na celu ponowne zalegalizowanie przerwania ciąży, gdy u płodu stwierdzi się ciężkie wady. Ustawa została stworzona po to, by cofnąć efekty głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.

Autorem tego projektu jest Trzecia Droga. Został on przedstawiony w parlamencie w lutym 2024 roku.

Nowe przepisy aborcyjne po wyroku TK jeszcze nie działają

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego zniosła możliwość legalnej aborcji w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu lub śmiertelnej choroby. Wyrok ten, opublikowany w styczniu 2021 roku, wywołał ogromną falę protestów w całym kraju.

Wtorkowe głosowania w Sejmie dotyczyły dwóch oddzielnych problemów: zmian w odpowiedzialności karnej za czyny związane z aborcją oraz powrotu do przesłanki embriopatologicznej.

Przegłosowanie ustaw przez Sejm to jednak nie koniec prac. Sama wola posłów na tym etapie nie zmienia jeszcze obowiązującego w Polsce prawa antyaborcyjnego.

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