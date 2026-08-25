Pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Znane są szczegóły uroczystości

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego?

Szczegóły uroczystości pogrzebowych generała Mirosława Różańskiego opublikowała organizacja Stratpoints. Pożegnanie byłego dowódcy wojskowego zaplanowano na piątek, 28 sierpnia. Ceremonia rozpocznie się mszą świętą o godzinie 13:00, którą odprawi duchowny w kościele pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu. Po nabożeństwie, o godzinie 14:00, nastąpi złożenie ciała na miejscowym Cmentarzu Komunalnym, zlokalizowanym niedaleko jeziora Oko.

Bliscy zmarłego wystosowali do uczestników ceremonii szczególny apel. Zamiast przynosić wiązanki kwiatów, proszą o dokonanie wpłat na wybrane cele charytatywne.

Generał zmarł w wieku 63 lat. Marszałek Senatu w mediach społecznościowych wyraziła swój smutek po śmierci doświadczonego żołnierza. - Po ciężkiej chorobie zmarł gen. Mirosław Różański, Senator XI kadencji, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. - przekazała w serwisie X Małgorzata Kidawa-Błońska.

Mirosław Różański: przebieg kariery i życie zawodowe

Generał urodził się 1 grudnia 1962 roku w Głogowie. Przeszedł przez szczebel edukacji wojskowej, zaczynając od Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył w 1986 roku. Potem kształcił się w Centrum Doskonalenia Oficerów i Akademii Obrony Narodowej. W tej ostatniej odbył zarówno studia, jak i kurs taktyczno-operacyjny. Swoją wiedzę pogłębiał również w Studium Polityki Obronnej, a w 2011 roku obronił doktorat z zarządzania instytucjami publicznymi.

Mirosław Różański rozpoczął zawodową ścieżkę jako dowódca plutonu w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach w 1986 roku. W kolejnych latach pełnił kierownicze role szkoleniowe i dowódcze m.in. w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Na przełomie wieków kierował 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. W 2003 roku awansował na stanowisko szefa sztabu w dowództwie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, a dwa lata później uzyskał pierwszą nominację generalską.

Do Sztabu Generalnego trafił w 2008 roku, gdzie działał na rzecz planowania strategicznego. Rok później kierował 11. Dywizją Kawalerii Pancernej i odebrał awans na generała dywizji. W latach 2012-2013 pracował w MON na czele Departamentu Strategii, angażując się w restrukturyzację systemu obronnego państwa. W 2015 roku objął zwierzchnictwo nad Rodzajami Sił Zbrojnych, lecz zrezygnował z tej posady po około roku. W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora.

Odznaczenia przyznane generałowi Mirosławowi Różańskiemu

Zmarły żołnierz mógł pochwalić się wieloma państwowymi wyróżnieniami. Przyznano mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Zasługi RP. Ponadto generał był uhonorowany medalami resortowymi oraz zagranicznymi m.in. Gwiazdą Iraku czy Złotym Krzyżem Honoru Bundeswehry. W 2008 roku odebrał prestiżową statuetkę Buzdygana.

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