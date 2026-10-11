Do organów ścigania dotarły sygnały o planowanym ataku na Prezesa Rady Ministrów oraz wicepremiera.

W odpowiedzi na to bezprecedensowe niebezpieczeństwo do akcji błyskawicznie wkroczyły kluczowe instytucje, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja oraz Służba Ochrony Państwa.

W niedzielę o 11 zaplanowano nadzwyczajną naradę przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa, która ma na celu synchronizację dalszych kroków operacyjnych.

– W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie – przekazał na platformie X Jacek Dobrzyński.O godzinie 11 ma ropzocząć się spotkanie funkcjonariuszy ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: Polskiej Policji oraz SOP.