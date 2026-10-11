Groźba zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pilna narada służb

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-11 11:01

Funkcjonariusze policji otrzymali niepokojący sygnał dotyczący potencjalnego ataku na szefa rządu oraz ministra obrony narodowej. Doniesienia te oficjalnie potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Państwowe formacje natychmiast postawiono w stan najwyższej gotowości.

Zatroskany premier Donald Tusk. O groźbach zamachu i pilnej naradzie służb przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Do organów ścigania dotarły sygnały o planowanym ataku na Prezesa Rady Ministrów oraz wicepremiera.
  • W odpowiedzi na to bezprecedensowe niebezpieczeństwo do akcji błyskawicznie wkroczyły kluczowe instytucje, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja oraz Służba Ochrony Państwa.
  • W niedzielę o 11 zaplanowano nadzwyczajną naradę przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa, która ma na celu synchronizację dalszych kroków operacyjnych.

– W związku z informacją, która wpłynęła do Policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie – przekazał na platformie X Jacek Dobrzyński.O godzinie 11 ma ropzocząć się spotkanie funkcjonariuszy ABW oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: Polskiej Policji oraz SOP.

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