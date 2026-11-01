Grób Edwarda Gierka w Sosnowcu tonie w zniczach. Poruszający widok

Choć od śmierci Edwarda Gierka upłynęło już ponad 20 lat, jego sosnowiecki grób w Dzień Wszystkich Świętych regularnie tonie w kwiatach i zniczach, co dowodzi niegasnącej pamięci mieszkańców regionu.

Mogiła na sosnowieckiej nekropolii, w której Edward Gierek spoczywa razem z małżonką Stanisławą Gierek, stała się 1 listopada jednym z najważniejszych miejsc zadumy dla okolicznych mieszkańców. Opublikowane kadry pokazują ogromną liczbę wiązanek oraz lampek, co wyraźnie potwierdza niesłabnący szacunek i sentyment wobec zmarłego polityka. Symbolizujących pamięć płonących zniczy było tak dużo, że nie zmieściły się na samej płycie i szczelnie otoczyły cały nagrobek.

Syn Edwarda Gierka pokazał grób rodziców w Sosnowcu

Syn zmarłego w 2001 roku pierwszego sekretarza KC PZPR, profesor Adam Gierek, opublikował w mediach społecznościowych aktualne fotografie przedstawiające miejsce spoczynku swoich rodziców. Polityk opatrzył udostępnione kadry pełnym emocji komentarzem, w którym podziękował odwiedzającym za nieustanną pamięć o jego ojcu.

„Sosnowiec -Zagórze -01 XI 2023r. Sosnowiecki grób na cmentarzu przy ul. Zuzanny Edwarda i Stanisławy Gierek -który zmarł 29 lipca 2001r. tonie w kwiatach i niezliczonej ilości zniczów. Wielopokoleniowe Wspomnienia, SZACUNEK i zachowana PAMIĘĆ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI” - napisał wówczas.

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Grób Edwarda i Stanisławy Gierków tonie w zniczach

Miejscem spoczynku Edwarda Gierka jest nekropolia w Sosnowcu, gdzie w 2007 roku pochowano także jego małżonkę, Stanisławę Gierek. Nagrobek pary wyróżnia się dużą prostotą oraz skromną formą, ponieważ jest to wąska i niewysoka konstrukcja z czarnego kamienia, której nie ozdobiono przepychem. Uwagę przyciąga jedynie tablica z wyciętym motywem płaczącej wierzby. Obok informacji o datach życia i nazwisk małżonków, na kamiennej płycie wyryto także wizerunki samego Edwarda oraz Stanisławy Gierków.

Mogiła przez cały rok jest zastawiona lampkami, wśród których często pojawiają się te w barwach biało-czerwonych. Z kolei w dniu 1 listopada miejsce spoczynku Gierków całkowicie niknie pod ogromem płonących zniczy. Taki obraz robi ogromne wrażenie nawet w święto, podczas którego wszystkie cmentarze rozbłyskują światłem. To najlepszy dowód na to, jak liczne grono osób wciąż chce oddać szacunek zmarłym małżonkom.

Zdjęcia grobu Edwarda Gierka oraz jego małżonki prezentujemy w poniższej galerii.

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