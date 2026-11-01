Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie. Tak wygląda jego wyjątkowy grób

Smutna wiadomość o odejściu generała Mirosława Różańskiego obiegła opinię publiczną w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Zmarły miał 63 lata i należał do grona najbardziej znanych polskich dowódców wojskowych ostatnich dziesięcioleci. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał Grzegorz Fedorowicz, senator i szef klubu Nowa Polska-Centrum, a wkrótce doniesienia te oficjalnie potwierdziła również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Generał Mirosław Różański w wojsku i polityce. Służba dla bezpieczeństwa Polski

Przez znaczną część swojego życia Mirosław Różański był związany z Wojskiem Polskim. Kluczowym momentem jego kariery były lata 2015–2017, kiedy to jako Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiadał za najważniejsze obszary działania armii. Nawet po odejściu z czynnej służby nie wycofał się z życia publicznego. Nadal aktywnie uczestniczył w dyskusjach o obronności i bezpieczeństwie państwa, powołując do życia zajmującą się analizami strategicznymi Fundację Stratpoints.

Kolejny rozdział w swojej działalności otworzył w 2023 roku, kiedy to z powodzeniem wystartował w wyborach i uzyskał mandat senatora XI kadencji. W izbie wyższej parlamentu stanął na czele Komisji Obrony Narodowej, co pozwoliło mu dalej realizować misję dbania o bezpieczeństwo kraju. Choć na początku współpracował z ugrupowaniami Polska 2050 oraz Trzecia Droga, to w 2026 roku przeszedł do klubu parlamentarnego Nowa Polska-Centrum.

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Na co chorował gen. Mirosław Różański? Zmagał się ze szpiczakiem

Przyczyną śmierci generała Mirosława Różańskiego był podstępny nowotwór. Na kilka miesięcy przed odejściem wojskowy postanowił otwarcie opowiedzieć opinii publicznej o swojej walce ze szpiczakiem, będącym nowotworem krwi.

- Osoby mocno aktywne, zarówno zawodowo, jak i poza pracą, a taką byłem osobą zwykle nie o tym nie myślą. Uważałem, że jestem wręcz nieśmiertelny choroby mnie się nie imały, nigdy nie zwracałem na to uwagi. Gdy pojawiła się diagnoza, świat zadrżał w mojej wyobraźni. Pamiętam to do dziś. [...] nigdy nie myślałem, że mnie to dotknie, że stanę się częścią tego środowiska, tej – użyję tego określenia – rodziny osób, które muszą zmagać się z nowotworem krwi - mówił w rozmowie z portalem NewsMed.

W pierwszej fazie zmagań ze schorzeniem traktował diagnozę jako kwestię wyłącznie prywatną, ale później zmienił zdanie, dostrzegając, że jego publiczne wyznanie może stać się ważnym wsparciem dla innych pacjentów.

- Uważam, że osoby aktywne zawodowo, jak ja, parlamentarzysta, powinny mówić o tym wprost, że można być chorym i dalej być aktywnym, można starać się dzielić swoją wiedzą, pomocą. Staram się tak robić - wyjaśnił, podkreślając znaczenie otwartości.

Pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Politycy pożegnali dowódcę w Międzyrzeczu

Odejście generała Mirosława Różańskiego wywołało liczne reakcje ze strony najważniejszych polskich polityków. Szef rządu Donald Tusk upamiętnił go krótkim wpisem „Żołnierz, dowódca i senator”. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska opublikowała na platformie X wpis o treści „Po ciężkiej chorobie zmarł gen. Mirosław Różański, Senator XI kadencji, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.” Wyrazy szacunku dla zmarłego przekazali także między innymi Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Tomasz Siemoniak oraz Szymon Hołownia. Samo ostatnie pożegnanie generała Mirosława Różańskiego zorganizowano w piątek, 28 sierpnia, w Międzyrzeczu. Podczas ceremonii pogrzebowej przemawiał między innymi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tak wygląda grób gen. Mirosława Różańskiego. Nietypowy pomnik przyciąga wzrok

Miejsce spoczynku generała Mirosława Różańskiego wyraźnie odróżnia się od sąsiednich mogił. Zrezygnowano tam z klasycznej pionowej tablicy, a zamiast niej zastosowano lekko nachyloną, ułożoną poziomo płytę z czarnego kamienia. Widnieje na niej duży krzyż, personalia zmarłego wraz z datami urodzenia oraz śmierci, a także długa lista jego osiągnięć i tytułów.

„General broni doktor Mirosław Różański Zasłużony żołnierz rzeczpospolitej Polskiej Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Weteran działań poza granicami państwa Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Senator RP XI kadencji”

Umieszczone na ciemnym kamieniu złote napisy prezentują się niezwykle elegancko i są bardzo czytelne. Wokół mogiły generała Różańskiego ustawiono przede wszystkim proste, lecz robiące wrażenie znicze o kwadratowym kształcie. Na cmentarzu widoczne są również akcenty patriotyczne, takie jak biało-czerwone wstążki przymocowane do części zniczy.

Zdjęcia prezentujące grób generała Mirosława Różańskiego można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.