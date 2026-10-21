Drinki na plaży i relaks w Sopocie. Tak Dariusz Joński ładował baterie

Urodzinowa niespodzianka dla syna Jońskiego

Dariusz Joński odwiedził Trójmiasto, by wziąć udział w Europejskim Forum Nowych Idei. Jak sam przyznaje, postanowił przedłużyć pobyt w kurorcie. W rozmowie z „Super Expressem” zdradził, że wyjazd był połączony z urodzinami jego 6-letniego syna, które wypadały 29 września. Europoseł chciał zrobić dziecku niespodziankę, a przy okazji trochę odpocząć w rodzinnym gronie.

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Podczas sopockiego wypoczynku politykowi towarzyszyła żona, Małgorzata Espinoza-Jońska, z którą wspólnie robił zakupy. Później cała rodzina, w tym dzieci Laura i Oliwier, udała się na spacer brzegiem morza. Zwieńczeniem dnia była wizyta w smażalni ryb, gdzie dorośli raczyli się owocami morza z frytkami oraz drinkami, podczas gdy najmłodsi szaleli na okolicznym placu zabaw.

Reset przed wyjazdem do Brukseli

Wrześniowa pogoda dopisała, co pozwoliło rodzinie na udany wypoczynek. Sześciolatek był bardzo zadowolony z przygotowanej przez rodziców niespodzianki, a sam polityk zyskał chwilę oddechu przed powrotem do parlamentarnych obowiązków. Taki krótki pobyt nad Bałtykiem okazał się idealnym sposobem na regenerację przed pracą w Brukseli.