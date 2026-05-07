Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV. Wiadomo, co podaruje mu w prezencie

W harmonogramie premiera jest też rozmowa z kard. Pietro Parolinem, wizyta przy grobie św. Jana Pawła II oraz spotkanie o 15:30 z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.

Na czwartek, 7 maja zaplanowano dwie oddzielne audiencje papieskie. Najpierw o godzinie 9:00 Ojciec Święty przyjmie Donalda Tuska, a następnie o 11:30 spotka się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Będzie to pierwsza w historii rozmowa prezesa Rady Ministrów z Leonem XIV. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wizytował już Stolicę Apostolską kilkukrotnie, reprezentując zarówno polski rząd, jak i Radę Europejską. Czwartkowe rozmowy odbędą się w godzinach porannych.

Niedługo przed rozpoczęciem oficjalnej wizyty w Stolicy Apostolskiej, szef rządu poinformował o specjalnym upominku przygotowanym dla następcy świętego Piotra.

Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 7, 2026

Rozmowa z głową Kościoła to niejedyny punkt czwartkowej aktywności prezesa Rady Ministrów w Rzymie.

Harmonogram wizyty uwzględnia również oficjalne rozmowy z kardynałem Pietro Parolinem, który pełni funkcję sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Premier odda także hołd świętemu Janowi Pawłowi II, składając wieniec na jego grobie zlokalizowanym w Bazylice Watykańskiej. Następnie polityk uda się do Palazzo Chigi, gdzie o godzinie 15:30 zasiądzie do rozmów z premier Włoch Giorgią Meloni.

Poprzednia wizyta lidera Koalicji Obywatelskiej za Spiżową Bramą miała miejsce w 2019 roku, kiedy to uczestniczył w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Do Rzymu udał się wówczas w otoczeniu najbliższych krewnych. Towarzyszyła mu małżonka Małgorzata, syn Michał wraz z żoną i trójką synów, a także córka Katarzyna z mężem Stanisławem oraz swoją najstarszą córką, która była wówczas jej jedynym dzieckiem: - Z rodziną u Papieża Franciszka. Właśnie przedstawiam swoją wnuczkę - napisał ówczesny szef Rady Europejskiej.

Jeszcze wcześniej, bo w 2007 roku, polski premier spotkał się z papieżem Benedyktem XVI. Prywatna konwersacja obu przywódców trwała wówczas około dwudziestu minut. Zgodnie z dyplomatyczną tradycją, również wtedy szef rządu nie przybył z pustymi rękami. Na zakończenie wizyty przekazał biskupowi Rzymu pamiątkowy, wykonany ze srebra model statku żaglowego.

