Donald Tusk wprowadził go do rządu. Dawni koledzy odwracają się od Michała Kołodziejczaka

Donald Tusk otworzył Michałowi Kołodziejczakowi drogę do kariery

Śledczy przyglądają się aferze z udziałem Michała Kołodziejczaka. Jego dawni współpracownicy oskarżają go o podawanie środków odurzających oraz stosowanie przemocy. Ponieważ sprawą zajmuje się prokuratura, dalsza kariera byłego wiceministra rolnictwa wisi na włosku. W audycji „Poranny Ring” eksperci debatowali nie tylko o skutkach tych szokujących doniesień, ale również o tym, kto odpowiada za błyskawiczny awans działacza na rządowe salony.

Agnieszka Burzyńska zasygnalizowała, jak w obliczu potężnego kryzysu wizerunkowego zachowują się obecni sojusznicy lidera Agrounii. Wypowiedź dziennikarki była niezwykle dosadna.

— A tak po ludzku to też jest Kołodziejczaka trochę szkoda, bo jego koledzy go zostawili, to znaczy jego polityka wypluła po prostu —

Dziennikarka zaznaczyła wprost, że znany działacz posłużył ugrupowaniu wyłącznie do osiągnięcia bieżących, partyjnych celów. Kiedy wokół jego osoby wybuchł medialny pożar i stał się wizerunkowym obciążeniem, dawni przyjaciele z ław poselskich nie ruszyli mu na ratunek.

Podczas dziennikarskiej dyskusji poruszono również kluczowy wątek dotyczący tego, kto fizycznie wciągnął lidera Agrounii na ostateczne listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej.

— Przecież pamiętamy, kto wciągnął Kołodziejczaka na te listy, kto był takim człowiekiem, który wprowadzał go do polityki Donald Tusk oczywiście —

I to osobiście

To właśnie szef rządu podjął przecież ostateczną decyzję o zawarciu strategicznego sojuszu z charyzmatycznym szefem Agrounii. Dzięki temu politycznemu układowi Michał Kołodziejczak błyskawicznie objął niezwykle eksponowane stanowisko wiceministra rolnictwa.

Michał Kołodziejczak wynajął Krzysztofa Rutkowskiego. Kontrowersyjny krok

Ogromne emocje w debacie publicznej budzi również fakt, że Michał Kołodziejczak postanowił skorzystać z pomocy najpopularniejszego w Polsce detektywa. Dziennikarze usiłowali zrozumieć, co kierowało politykiem z ciężkimi oskarżeniami na karku, gdy decydował się na medialne wynajęcie Krzysztofa Rutkowskiego.

W programie „Poranny Ring” oceniono ten zaskakujący ruch obronny w sposób całkowicie jednoznaczny.

— Jeśli chodzi o żartowanie z tego tematu, co uczyniła pani Zajączkowska-Hernik, to sam pan Kołodziejczak zatrudniając pana Rutkowskiego, no chcę chyba obrócić to w żart —

Rozmówcy krytycznie przyjrzeli się postawie samego detektywa, analizując jego relacje z dziennikarzami i kontrowersyjny stosunek do rzekomych ofiar byłego członka rządu.

— Rzeczywiście tutaj rola pana Krzysztofa Rutkowskiego jest zastanawiająca od samego początku konfrontacyjnie nastawiona też do mediów —

Oliwy do ognia dolały sensacyjne wiadomości o krokach podjętych przez słynnego śledczego w czarnych okularach. Krzysztof Rutkowski miał rzekomo doprowadzić do ujawnienia szczegółów pozwalających na identyfikację jednej z kobiet, która oskarża polityka.

O tych szokujących działaniach wspomniał z niedowierzaniem jeden z uczestników internetowej audycji.

— Tam się pojawiła dzisiaj jeszcze jedna informacja, że pan Rutkowski już teraz zdradził tożsamość jednej z tych domniemanych ofiar pana Kołodziejczaka —

Publicyści zasugerowali otwarcie, że zatrudnienie telewizyjnego showmana może być celowym zabiegiem psychologicznym. Taki radykalny ruch ma rzekomo zademonstrować siłę polityka i skutecznie zniechęcić do mówienia kolejne potencjalne pokrzywdzone.

Dawni sojusznicy odwrócili się od Michała Kołodziejczaka

Agnieszka Burzyńska wprost przyznała, że stawiane zarzuty ważą niezwykle dużo i bezwzględnie muszą zostać szczegółowo prześwietlone przez odpowiednie służby. Dziennikarka jednocześnie pochyliła się nad tragicznym położeniem odważnych kobiet, które przerwały zmowę milczenia i opowiedziały o swoich traumatycznych przejściach z przeszłości.

— Bo te dziewczyny nawet nie mają się jak bronić, bo one nie mają adwokatów —

Prowadząca przeanalizowała całą sprawę bezpośrednio z perspektywy sejmowych układów i gier o wpływy. Według dziennikarki dotychczasowe zaplecze Michała Kołodziejczaka potraktuje obecny wizerunkowy dramat jako doskonały pretekst, by raz na zawsze uciąć z nim wszelkie relacje.

Podczas audycji „Poranny Ring” wyciągnięto wyjątkowo gorzkie wnioski z przebiegu szybkiej kariery młodego działacza. Początkowo był on cynicznie wykorzystany do ugrania konkretnych zysków przy urnach wyborczych, a obecnie jawi się dla partii jedynie jako kłopotliwy balast do porzucenia.

Cała ta sytuacja szokuje tym mocniej, że zaledwie chwilę temu ten człowiek uchodził za jedną z czołowych, najbardziej wyrazistych postaci obozu nowej władzy. W tym momencie nikt nie dyskutuje już o jego planowanych ustawach czy działaniach dla rolników, lecz wyłącznie o toczącym się śledztwie, dramatycznych doniesieniach przerażonych współpracowników oraz niejasnej roli Krzysztofa Rutkowskiego w tłumieniu afery.