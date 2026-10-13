RCB wysłało alerty do mieszkańców dwóch województw. Chodzi o atak Rosji na Ukrainę

Wczesnym rankiem we wtorek, 13 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło procedurę ostrzegania. Powodem był rosyjski atak z powietrza wymierzony w terytorium Ukrainy. Komunikaty trafiły do osób znajdujących się w granicach województw lubelskiego i podkarpackiego. Zapewniono, że polskie siły powietrzne na bieżąco zabezpieczają przestrzeń nad naszym krajem. Cała sytuacja została odwołana tuż po godzinie 4:30. Nie odnotowano bezpośredniego zagrożenia dla Polski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. ———— W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki. Równocześnie treść ostrzeżenia została przesłana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia.— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 13, 2026

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" – wiadomość SMS o takiej treści dotarła we wtorkowy poranek w okolicach godziny 4:15. Powiadomienia otrzymali mieszkańcy przebywający we wszystkich powiatach w obu województwach położonych przy wschodniej granicy państwa, między innymi w takich miejscowościach jak Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Lublin, Zamość, czy Chełm.

Niespełna dwadzieścia minut później, około godziny 4:33 sytuacja wróciła do normy i alarm został odwołany. Instytucja rozesłała kolejny komunikat, który rozwiał wątpliwości na temat ewentualnego niebezpieczeństwa. „Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski” – brzmiała treść odwołującego powiadomienia wysłanego na telefony komórkowe w regionach wschodnich. Informację potwierdziło to również samo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoich kanałach.