Oficjalne prognozy IMGW na majówkę! Czeka nas prawdziwa eksplozja ciepła w całym kraju

Najnowsze prognozy IMGW na majówkę 2026 wskazują na zaskakującą zmianę pogody.

Po chłodniejszych dniach, Polskę czeka prawdziwa eksplozja ciepła w całym kraju.

Temperatury będą znacznie wyższe od normy, osiągając nawet +6°C powyżej średniej.

Pogoda na majówkę 2026. Oficjalne mapy IMGW

Koniec z niepewnością! Najnowsze mapy pogodowe, obejmujące okres od 28 kwietnia do 4 maja, jednoznacznie potwierdzają to, na co wszyscy liczyliśmy. Po chłodniejszych dniach, które mogliśmy obserwować wcześniej, pogoda szykuje nam spektakularny zwrot akcji. Czeka nas fala ciepła, która sprawi, że tegoroczna majówka będzie wyjątkowo udana.

Ciepło, cieplej, majówka! Temperatura poszybuje w górę

Mapy anomalii temperatury mówią same za siebie. W całym kraju, także w dniach od 1 do 3 maja, średnia temperatura powietrza będzie znacznie wyższa od normy wieloletniej. Odchylenie sięgnie od +2°C na zachodzie do nawet +6°C w południowych i wschodnich regionach Polski! To zapowiedź prawdziwie letniej aury w samym sercu wiosny.

Idealna pogoda na grilla i wypoczynek!

Tak optymistyczne prognozy to wspaniała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić długi weekend na świeżym powietrzu. Wysokie, przyjemne temperatury i mnóstwo słońca stworzą idealne warunki do grillowania, spacerów i korzystania z uroków wiosny. Czas wyciągnąć z szafy lżejsze ubrania i cieszyć się pogodą, która wreszcie nas rozpieści

