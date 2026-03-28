Delegacja rosyjskiej Dumy w Waszyngtonie. Wśród gości wnuk Wiaczesława Mołotowa

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-28 13:12

Administracja Donalda Trumpa cześćiowo zawiesiła sankcje, co umożliwiło przyjazd do Stanów Zjednoczonych oficjalnym przedstawicielom rosyjskiej Dumy Państwowej. W składzie kontrowersyjnej delegacji w Waszyngtonie znalazł się między innymi potomek Wiaczesława Mołotowa, współodpowiedzialnego za pakt z III Rzeszą o rozbiorze Polski.

Wizyta rosyjskiej Dumy w Waszyngtonie. Delegację zaprosiła kongresmenka Anna Paulina Luna

Przyjazd moskiewskich polityków do stolicy Stanów Zjednoczonych to sytuacja, która nie miała miejsca od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy w lutym 2022 roku. Za zaproszenie oficjalnych przedstawicieli Dumy Państwowej odpowiada republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna. Zdeklarowana zwolenniczka Donalda Trumpa nigdy nie ukrywała prorosyjskiego nastawienia i publicznie wyraziła radość z pojawienia się kremlowskich wysłanników, publikując w czwartek na platformie X wpis, który później skasowała:

Rzecznik prezydenta zapewnia: Karol Nawrocki nie wsparł Orbána w kampanii!

„To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju”

Wnuk Mołotowa gościem Kongresu USA. Znamy nazwiska rosyjskich polityków

Zdecydowanie najgłośniej komentowany jest przyjazd Wiaczesława Nikonowa, który jest potomkiem Wiaczesława Mołotowa, kierującego radzieckim resortem dyplomacji za czasów Józefa Stalina. To właśnie dziadek delegata złożył 23 sierpnia 1939 roku podpis pod traktatem o nieagresji z III Rzeszą, negocjowanym z Joachimem von Ribbentropem. W dokumencie znalazł się utajniony załącznik oznaczający rozbiór Polski i podział stref wpływów. W konsekwencji porozumienia po ataku Niemiec z 1 września, Związek Radziecki wkroczył na polskie terytorium 17 września, niszcząc II RP.

Wpuszczenie do amerykańskiego Kongresu potomka twórcy czwartego rozbioru Polski to gest symboliczny i mocno prowokacyjny. Informacje o obecności Nikonowa potwierdził między innymi dziennikarz Polskiego Radia 24, Marek Walkuski.

Jak informują dziennikarze „New York Times”, w skład grupy weszli również Aleksandr Czernyszow z komisji spraw zagranicznych oraz Swietłana Żurowa, dawna mistrzyni olimpijska. Amerykański Departament Stanu zablokował natomiast wizytę szefa tej komisji, Leonida Słuckiego, ze względu na obowiązujące go sankcje.

Rozmowy z Departamentem Stanu. Rosjanie traktują wizytę jako spotkanie testowe

Państwowe media w Rosji donoszą, że niedopuszczony do wjazdu Leonid Słucki nazwał podróż współpracowników swego rodzaju spotkaniem testowym. Celem tego wyjazdu ma być wzajemne zbadanie gruntu oraz wysłuchanie swoich racji. Chociaż oficjalny harmonogram pozostaje tajemnicą, Radio Wolna Europa wskazuje na planowane rozmowy z urzędnikami Departamentu Stanu.

Źródło: PAP, X

Nawrocki leci do USA. Weźmie udział w konferencji CPAC
Quiz. Tych dat z historii Polski wstyd nie znać. Sprawdź, poziom swojej wiedzy i zdobądź komplet punktów
Pytanie 1 z 12
Tę datę chyba zna każdy. Chrzest Polski odbył się w:

Polecany artykuł:

Alarm w Pałacu Prezydenckim? Notowania Nawrockiego lecą w dół
Polacy WŚCIEKLI na Trumpa! OSZALAŁ! Ściska się ze ZBRODNIARZEM! PUTINA trzeba traktować z BUTA! - Komentery
QUIZ. Co pamiętasz z historii Polski?
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polska przyjęła chrzest?
