Agnieszka Gozdyra szczerze o zmarłym posłe. "Miał w pompce bycie w mediach"

Łukasz Litewka nie zabiegał o medialny rozgłos, co wielokrotnie udowodnił, odrzucając zaproszenia do programów telewizyjnych. Agnieszka Gozdyra, znana dziennikarka, przyznała, że jej usilne próby zorganizowania wywiadu z posłem kończyły się fiaskiem. Z perspektywy czasu ocenia tę postawę jako wyraz braku potrzeby opowiadania o sobie – to jego czyny miały świadczyć o jego skuteczności.

Według dziennikarki, mandat poselski był dla zmarłego polityka jedynie narzędziem, by nieść pomoc, a nie celem samym w sobie.

Gozdyra szanowała to, że dla Litewki ważniejsze od brylowania przed kamerami było realne wspieranie potrzebujących.

Aktywizm i praca społeczna stanowiły fundament jego politycznej drogi, co wyróżniało go na tle innych.

W wywiadzie u Magdy Mołek, Agnieszka Gozdyra wróciła myślami do zmarłego w ubiegłym roku Łukasza Litewki. Przyznała, że polityk wielokrotnie odrzucał jej zaproszenia do studia, co uważa za godne podziwu. Konsekwencja w unikaniu błysku fleszy była, jej zdaniem, dowodem niezwykłej skromności posła.

- Łukasz Litewka nigdy nie zgodził się przyjść do mnie do programu. Za to go bardzo szanuję - stwierdziła.

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności

Pytana o przyczyny takiego stanu rzeczy, Gozdyra stwierdziła z pełnym przekonaniem, że Litewka po prostu nie czuł potrzeby występowania przed mikrofonami. O jego zaangażowaniu i pracy nie musiały opowiadać ułożone pod kamerę słowa, ponieważ fakty i zrealizowane inicjatywy broniły się same. Dziennikarka wielokrotnie podkreślała swoje uznanie dla takiej życiowej filozofii.

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- Rozumiem, dlaczego nie chciał przyjść, bo kompletnie go to nie interesowało. On miał "w pompce" bycie w mediach, gdzie siedzi się przed mikrofonem i opowiada o sobie. O nim świadczyło to, co robił, a nie opowiadanie o tym, co robił. Ja to szanuję - mówiła.

Dziennikarka Polsatu ocenia postawę Łukasza Litewki

Prezenterka liczyła na to, że uda jej się przeprowadzić z nim nieszablonową rozmowę. Rozumiała jednak, że telewizyjny wywiad nie wpisywał się w jego priorytety. Jak wspomina, poseł czasem obiecywał, że "kiedyś wpadnie", jednak sam zaznaczał, że takie wizyty nie są mu absolutnie potrzebne do realizacji jego misji.

Zdaniem Agnieszki Gozdyry, zmarły poseł wyróżniał się na tle polskiej sceny politycznej. Nie był typowym politykiem rzucającym puste obietnice, ale człowiekiem czynu, co uczyniło go pewnym "zjawiskiem". Aktywizm naturalnie przeniósł na grunt sejmowy, traktując ławy poselskie jako kolejne miejsce, z którego można sprawniej pomagać i realizować założone cele charytatywne.

- Poseł Litewka był zjawiskiem, bo był tak naprawdę aktywistą, który wziął sobie to posłowanie jako kolejny poziom robienia tego, na czym mu zależało - powiedziała.

Zastanawiając się nad fenomenem zmarłego, dziennikarka odniosła wrażenie, jakby poseł przeczuwał uciekający czas i dlatego działał z taką determinacją. Pamięta również bardzo dokładnie chwilę, gdy dotarła do niej tragiczna informacja o jego wypadku. Wiadomość o śmierci odebrała prowadząc wykład dla studentów, a nazwisko Litewki natychmiast wywołało u nich szok i poruszenie, co dowodzi, jak bardzo był rozpoznawalny.

- Oni słyszeli głos w słuchawce i zrobili takie wielkie oczy, bo każdemu to nazwisko coś mówiło - powiedziała.