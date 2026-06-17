Georgina Rodriguez będzie kibicować Ronaldo na meczu z Kongo. Ich znajomość zaczęła się w luksusowym butiku

Historia miłości Ronaldo i Georginy zaczęła się w 2016 roku

To właśnie osiem lat temu nastąpił przełom w ich relacjach. Georgina Rodriguez pracowała w madryckim butiku Gucci i tam po raz pierwszy spotkała Cristiano Ronaldo, grającego wtedy w Realu Madryt. Momentalnie nawiązała się między nimi nić porozumienia, a partnerka piłkarza wyznawała po jakimś czasie, że od samego początku czuła się w jego obecności onieśmielona. Ich relacja nabrała bardzo szybkiego tempa, a zakochani zaczęli wkrótce pojawiać się razem na salonach.

Wspólne dzieci i tragiczna śmierć syna Ronaldo

Już w 2017 roku urodziła im się córka Alana Martina, a Rodriguez z zaangażowaniem opiekuje się także pozostałymi pociechami sportowca. Życie pary nie omijało ich od dramatów, bo w 2022 roku spotkała ich niewyobrażalna tragedia, kiedy przy porodzie zmarł ich synek. Mimo tej traumatycznej straty, cały czas tworzą zgraną parę, zaznaczając, że to rodzina jest dla nich w życiu priorytetem.

Georgina Rodriguez gwiazdą Netflixa

Dziś Rodriguez to nie tylko ukochana Ronaldo, ale bardzo popularna modelka i influencerka. Jej profil na Instagramie przyciągnął już 72 miliony obserwujących, co czyni ją jedną z najchętniej śledzonych w sieci WAGs na kuli ziemskiej.

Ogromną popularność zagwarantował jej reality show platformy Netflix pod tytułem „I Am Georgina”. Dokumentalna produkcja z 2022 roku doczekała się aż trzech sezonów, pokazujących życie modelki. Widzowie mogli śledzić jej relacje z partnerem, obowiązki przy dzieciach, dalekie podróże i karierę modelingową. Często w serialu pojawia się sam piłkarz, dzięki czemu fani mogą podejrzeć ich codzienność. Produkcja była wielkim hitem Netflixa, chociaż krytycy nie przyjęli jej z entuzjazmem.

Na pewno w trakcie starcia Portugalii z DR Kongo kamery wielokrotnie pokażą Georginę Rodriguez. Będzie ona uważnie śledzić na murawie grę swojego wieloletniego partnera.