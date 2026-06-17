Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Koniec z placem manewrowym!

Podczas rozmowy w „Porannym ringu” 17 czerwca 2026 roku Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury, odniósł się do kwestii związanych z ruchem drogowym i egzaminowaniem przyszłych kierowców. Obok tematów politycznych, takich jak wyniki sondażowe PSL czy program SAFE, wiceprezes partii zaskoczył deklaracjami dotyczącymi zmian w prawie jazdy. Pojawiły się również konkrety w kontekście wyjazdów urlopowych i udogodnień dla podróżujących po kraju.

Szef resortu infrastruktury był gościem programu „Poranny ring”.

Zapowiedziano likwidację jednego z etapów egzaminu na prawo jazdy.

Przekazano informacje o nowych udogodnieniach dla turystów podróżujących autostradami.

Sonda Czy usunięcie z egzaminu na prawo jazdy placu manewrowego to doro pomysł? Tak, zdecydowanie Nie, absolutnie Ciężko stwierdzić, życie pokaże

Koniec placu manewrowego. Nowe zasady zdawania prawa jazdy

Prowadzący rozmowę Marek Balawajder wprost zapytał o przyszłość jednego z kluczowych elementów w procesie ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Odpowiedź Dariusza Klimczaka była jednoznaczna i nie pozostawiała złudzeń co do kierunku reform. Polityk potwierdził, że zapadły już ostateczne decyzje w tej sprawie.

– Podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z placu manewrowego jako egzaminu praktycznego –

Zgodnie z zapowiedziami, nowy format egzaminu ma się skupiać wyłącznie na jeździe w ruchu miejskim. Projekt odpowiedniej ustawy został już przygotowany, a czas jego wejścia w życie zależy od procedur legislacyjnych. Minister infrastruktury zakłada, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku, a w pełni zafunkcjonują od przyszłego.

Autostrada A1 i udogodnienia na bramkach w sezonie wakacyjnym

Kolejnym ważnym tematem była sytuacja na płatnych odcinkach autostrad podczas wzmożonego ruchu urlopowego. Dariusz Klimczak przekazał szczegóły porozumienia z operatorem zarządzającym odcinkiem trasy A1 między Toruniem a Gdańskiem. Specjalne rozwiązania zaczną obowiązywać w wakacyjne weekendy, począwszy od 26 czerwca, czyli pierwszych dni po zakończeniu roku szkolnego.

– Umówiliśmy się, że w wakacyjne weekendy i zaczynamy od 26 czerwca, czyli zakończenie roku szkolnego, jeżeli korek przed bramkami na A1 między Toruniem a Gdańskim stworzy się, że czas oczekiwania będzie około 25 minut, wtedy automatycznie szlabany są podnoszone i nie pobieramy opłat od tych, którzy chcą turystycznie czy w jakimkolwiek innym celu wyjechać w tę czy drugą stronę A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem –

Otwarcie nowej drogi ekspresowej S6

Podróżujący mogą spodziewać się również oddania do użytku nowych inwestycji drogowych. Minister zapowiedział uruchomienie co najmniej dwóch nowych odcinków tras szybkiego ruchu. Wśród nich szczególną uwagę zwrócono na długo oczekiwaną drogę ekspresową S6, której oficjalne otwarcie zaplanowano na 26 czerwca, umożliwiając płynny przejazd liczącą 300 kilometrów trasą ze Szczecina do Gdańska.

Więcej połączeń kolejowych na wakacje

Rząd zaplanował także zmiany dla osób wybierających transport publiczny. Od połowy czerwca podróżni będą mieli do dyspozycji znacznie więcej pociągów, zarówno tych dalekobieżnych obsługiwanych przez PKP Intercity, jak i lokalnych. Szef resortu podkreślił, że nowa oferta to zauważalny wzrost liczby kursów – każdego dnia na tory wyjedzie o 46 pociągów więcej niż w ubiegłym sezonie wakacyjnym.