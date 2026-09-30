Agnieszka Gozdyra ostro reaguje na wulgarny wpis. Hejter błyskawicznie zmienił ton

Znana prezenterka padła ofiarą wulgarnego ataku ze strony jednego z użytkowników sieci.

Gwiazda telewizji zapowiedziała stanowczą reakcję i błyskawiczne ustalenie tożsamości hejtera przez prawnika.

Zastraszony wizją konsekwencji mężczyzna postanowił opublikować publiczne przeprosiny.

Agnieszka Gozdyra to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji Polsat News. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z prowadzenia formatu „Debata Gozdyry”, gdzie politycy oraz różni eksperci spierają się na tematy bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Prezenterka bardzo aktywnie działa również w przestrzeni wirtualnej, przez co regularnie musi mierzyć się z negatywnymi, a często wulgarnymi opiniami niektórych internautów.

Ostatnia sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak dziennikarka otrzymała wyjątkowo obraźliwą wiadomość. Zamiast zamieść sprawę pod dywan, postanowiła udostępnić zrzut ekranu z tym wpisem na swoim InstaStory, kierując bezpośredni komunikat do sprawcy. Ostrzegła go o nadchodzących problemach prawnych i błyskawicznej identyfikacji jego personaliów przez wynajętego specjalistę.

„To teraz skup się. Mam twoje dane, dane rodziny, którą byłeś łaskaw tu pooznaczać, więc mój prawnik znajdzie cię dość szybko. I przyjdzie ci zapłacić za tego typu teksty, które zamieszczasz pod moim adresem w social mediach kolejny raz” – przekazała w mediach społecznościowych Agnieszka Gozdyra.

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Reakcja hejtera na ostrzeżenie Agnieszki Gozdyry

Po zdecydowanym komunikacie ze strony pracownicy Polsatu, mężczyzna odpowiedzialny za wulgarny atak szybko zrewidował swoje bezczelne zachowanie. Jego kolejna wypowiedź przybrała tym razem zdecydowanie łagodniejszy i ugodowy charakter.

„Przepraszam wszystkich, których obraziłem. To się więcej nie powtórzy. Ale nie wyświetlaj mi się więcej” – poprosił zreflektowany autor komentarza.

Początki kariery i programy telewizyjne Agnieszki Gozdyry

Agnieszka Gozdyra to niezwykle doświadczona postać w polskim dziennikarstwie. Zanim trafiła przed kamery, pracowała między innymi w „Super Expressie” oraz Radiu Kolor, a swoje pierwsze szlify telewizyjne zdobywała na antenie TVP. W 2008 roku zasiliła szeregi stacji Polsat, co pozwoliło jej rozwinąć skrzydła w kluczowych pasmach publicystycznych. Widzowie cenią ją za bezkompromisowy sposób prowadzenia rozmów i ostre konfrontowanie polityków. Przez lata była gospodynią takich telewizyjnych hitów jak „To był dzień”, „Skandaliści” czy autorska „Debata Dnia”, co zagwarantowało jej mocną pozycję na rynku krajowych mediów.

W naszej specjalnej galerii poniżej możesz zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się wizualnie Agnieszka Gozdyra.

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