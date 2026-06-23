Oszustwa metodą na policjanta w Łodzi. Służby zatrzymały kolejne pięć osób

Mechanizm oszustw ogólnopolskiej grupy przestępczej

Zorganizowana grupa przestępcza rozpoczęła swoją działalność w październiku 2024 roku i operowała na terenie całego kraju. Członkowie grupy stosowali metodę na policjanta, podszywając się pod funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji lub pracowników prokuratury. Sprawcy wprowadzali ofiary w błąd, twierdząc, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą one udział w tajnej akcji służb. Z ustaleń śledczych wynika, że w wyniku tych działań pokrzywdzeni stracili co najmniej 820 000 zł, przy czym rzeczywista kwota strat może być znacznie wyższa.

Kolejne zatrzymania i działania policjantów w Łodzi

17 czerwca 2026 roku we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze z kilku wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili akcję na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Mundurowi zatrzymali pięć kolejnych osób powiązanych z działalnością grupy i przeszukali ich miejsca zamieszkania. W trakcie tych czynności śledczy zabezpieczyli telefony komórkowe należące do podejrzanych. Był to kolejny etap działań, ponieważ już w listopadzie 2025 roku policjanci zatrzymali trzy osoby odpowiedzialne za logistykę, którym przedstawiono łącznie 41 zarzutów.

Zarzuty dla zatrzymanych i status śledztwa

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustw. Jeden z podejrzanych, 40-letni mężczyzna, dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy, co wiąże się z możliwością wymierzenia mu wyższej kary. Dodatkowo podczas akcji okazało się, że 24-letni zatrzymany był już wcześniej poszukiwany przez organy ścigania. Dotychczas w związku z tą sprawą zatrzymano łącznie 19 osób, a funkcjonariusze podkreślają, że śledztwo ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl