Dodaj do miski i mocz stopy przez 15 minut. Tak poradzisz sobie z opuchlizną w upalne dni

- Upały często powodują uciążliwe opuchnięte stopy i kostki, powodując dyskomfort oraz uczucie ciężkości nóg.
- Choć to naturalna reakcja organizmu na wysokie temperatury, istnieje zaskakująco prosty, domowy sposób, by szybko odzyskać ulgę.
- Poznaj dwa kuchenne składniki, które w połączeniu z wodą ekspresowo złagodzą dolegliwość. Sprawdź, jak poczuć lekkość w zaledwie kilkanaście minut.
Choć wielu z nas utęsknieniem wyczekiwało iście letniej pogody, to wysokie temperatury potrafią być prawdziwym wyzwaniem dla organizmu. Podczas upałów wiele osób skarży się nie tylko na zmęczenie i senność, ale także na opuchnięte stopy oraz kostki. Uczucie ciężkości nóg może pojawić się zwłaszcza po całym dniu spędzonym w pozycji stojącej, w podróży lub po długim spacerze. Powodem pojawienia się opuchlizny jest między innymi rozszerzanie się naczyń krwionośnych pod wpływem wysokiej temperatury. W efekcie organizm zatrzymuje więcej płynów, które gromadzą się w dolnych partiach ciała. Nic więc dziwnego, że wieczorem buty mogą wydawać się ciaśniejsze niż zwykle. Na szczęście istnieje prosty domowy sposób, który może przynieść ulgę zmęczonym stopom.
Dodaj te kuchenne składniki do miski z wodą i zanurz stopy. Po kilkunastu minutach poczujesz ulgę
Jednym ze sprawdzonych sposobów jest relaksująca kąpiel stóp. Wystarczy przygotować miskę z letnią wodą i dodać do niej pół szklanki sody oczyszczonej oraz pół szklanki octu jabłkowego. Następnie należy zanurzyć stopy na około 15-20 minut. Taki zabieg jest często polecany jako sposób na odprężenie i zmniejszenie uczucia ciężkości nóg. Po kąpieli warto delikatnie osuszyć stopy i nałożyć krem nawilżający lub chłodzący żel. Dodatkową ulgę może przynieść także krótki odpoczynek z nogami uniesionymi powyżej poziomu serca, co wspomaga odpływ nagromadzonych płynów.
Aby ograniczyć problem opuchlizny w przyszłości, pamiętaj o regularnym piciu wody, lekkiej aktywności fizycznej oraz unikaniu zbyt ciasnych butów. W upalne dni nawet krótki spacer czy kilka prostych ćwiczeń stóp może poprawić krążenie i zmniejszyć uczucie ciężkości nóg.