Dodaj do miski i mocz stopy przez 15 minut. Tak poradzisz sobie z opuchlizną w upalne dni

Upały często powodują uciążliwe opuchnięte stopy i kostki, powodując dyskomfort oraz uczucie ciężkości nóg.

Choć to naturalna reakcja organizmu na wysokie temperatury, istnieje zaskakująco prosty, domowy sposób, by szybko odzyskać ulgę.

Poznaj dwa kuchenne składniki, które w połączeniu z wodą ekspresowo złagodzą dolegliwość. Sprawdź, jak poczuć lekkość w zaledwie kilkanaście minut.

Choć wielu z nas utęsknieniem wyczekiwało iście letniej pogody, to wysokie temperatury potrafią być prawdziwym wyzwaniem dla organizmu. Podczas upałów wiele osób skarży się nie tylko na zmęczenie i senność, ale także na opuchnięte stopy oraz kostki. Uczucie ciężkości nóg może pojawić się zwłaszcza po całym dniu spędzonym w pozycji stojącej, w podróży lub po długim spacerze. Powodem pojawienia się opuchlizny jest między innymi rozszerzanie się naczyń krwionośnych pod wpływem wysokiej temperatury. W efekcie organizm zatrzymuje więcej płynów, które gromadzą się w dolnych partiach ciała. Nic więc dziwnego, że wieczorem buty mogą wydawać się ciaśniejsze niż zwykle. Na szczęście istnieje prosty domowy sposób, który może przynieść ulgę zmęczonym stopom.

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Dodaj te kuchenne składniki do miski z wodą i zanurz stopy. Po kilkunastu minutach poczujesz ulgę

Jednym ze sprawdzonych sposobów jest relaksująca kąpiel stóp. Wystarczy przygotować miskę z letnią wodą i dodać do niej pół szklanki sody oczyszczonej oraz pół szklanki octu jabłkowego. Następnie należy zanurzyć stopy na około 15-20 minut. Taki zabieg jest często polecany jako sposób na odprężenie i zmniejszenie uczucia ciężkości nóg. Po kąpieli warto delikatnie osuszyć stopy i nałożyć krem nawilżający lub chłodzący żel. Dodatkową ulgę może przynieść także krótki odpoczynek z nogami uniesionymi powyżej poziomu serca, co wspomaga odpływ nagromadzonych płynów.

Aby ograniczyć problem opuchlizny w przyszłości, pamiętaj o regularnym piciu wody, lekkiej aktywności fizycznej oraz unikaniu zbyt ciasnych butów. W upalne dni nawet krótki spacer czy kilka prostych ćwiczeń stóp może poprawić krążenie i zmniejszyć uczucie ciężkości nóg.

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