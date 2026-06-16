Podrobiony towar w powiecie piaseczyńskim. 34-latek zatrzymany przez policję

Interwencja policji przy magazynach w Jabłonowie

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji udali się do miejscowości Jabłonowo w związku z informacjami o nielegalnym obrocie towarami z zastrzeżonymi znakami oraz e-papierosami bez akcyzy. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który podjechał samochodem marki Citroen pod jeden z magazynów. Po chwili 34-latek wyszedł z pojazdu, wszedł do budynku i wyniósł z niego kartonowe pudło. Policjanci zdecydowali się na podjęcie działań z uwagi na podejrzenie, że wewnątrz opakowania mogą znajdować się papierosy elektroniczne zawierające płyn z nikotyną bez wymaganych znaków skarbowych.

Nielegalne e-papierosy i podrobione znaki towarowe

Przeprowadzone sprawdzenie potwierdziło wcześniejsze ustalenia mundurowych. W magazynie oraz w wyniesionym pudle policjanci zabezpieczyli ponad 1700 e-papierosów z płynem o łącznej objętości przekraczającej 90 tysięcy ml. Oprócz wyrobów akcyzowych funkcjonariusze odnaleźli ponad 3 tysiące sztuk towarów, w tym urządzenia elektroniczne, galanterię oraz odzież. Przedmioty te posiadały naniesione bezprawnie zastrzeżone znaki towarowe różnych znanych marek, co miało służyć ich dalszej sprzedaży.

Milionowe straty i handel w Wólce Kosowskiej

Przedstawiciele poszkodowanych firm oszacowali straty wynikające z nielegalnego użycia znaków towarowych na około 3 000 000 zł. Dodatkowo uszczuplenie podatku akcyzowego w przypadku przejętych e-papierosów wyniosło blisko 400 000 zł. Śledczy ustalili, że zatrzymany 34-letni obywatel Indii sprzedawał te produkty na swoim stoisku podczas nocnego bazaru w Wólce Kosowskiej. Podczas prowadzonych czynności okazało się także, że na początku czerwca 2026 roku mężczyzna podczas kontroli drogowej posłużył się podrobionym prawem jazdy.

Zarzuty i grożąca kara dla obywatela Indii

Podejrzany został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, gdzie usłyszał oficjalne zarzuty. Odpowie on za oznaczanie towarów podrobionymi znakami w celu wprowadzenia ich do obrotu oraz za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy. Są to czyny określone w ustawie Prawo Własności Przemysłowej oraz Kodeksie karnym skarbowym. 34-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl