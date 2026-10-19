Pamiętacie Lodzię z "Rancza"? Teraz jest nie do poznania!

"Ranczo" to jeden z tych seriali, które na długo zapisały się w pamięci. Przez lata fani śledzili losy mieszkańców słynnej wsi Wilkowyje. Wspaniała obsada aktorska, która z niezwykłą starannością odegrała role i wyolbrzymiła przywary Polaków skradła serca widzów już od pierwszego odcinka. To właśnie m.in. dzięki nim serial okazał się tak świetną produkcją.

Jedną z ulubionych postaci była Leokadia, czyli po prostu Lodzia. Jej ciepło, lojalność oraz niezwykłe poczucie humoru sprawiły, że stała się ulubienicą widzów. Pikanterii i humoru dodawała jej relacja z przebiegłym Czerepachem, która była źródłem wielu niezapomnianych scen.

W rolę słynnej Lodzi wcielała się Magdalena Kuta, której gra zyskała ogromną sympatię widzów. Choć serial zakończył się osiem lat temu, aktorka wciąż zachwyca na ekranie. Ostatnio nawet zaskoczyła wszystkich swoją odważną metamorfozą.

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Lodzia z Rancza

Magdalena Kuta przez ponad dekadę wcielała się w Lodzię, skromną księgową urzędu gminy. Jej postać, początkowo cicha i wycofana, z czasem przeszła niezwykłą przemianę, głównie za sprawą relacji z intryganckim Arkadiuszem Czerepachem, w którego wcielał się Artur Barciś. Ta nietypowa para szybko zyskała sympatię fanów, a Lodzia stała się jedną z najbardziej lubianych bohaterek.

Magdalena Kuta - Ranczo

Od zakończenia serialu Magdalena Kuta nie zniknęła z ekranów, ale jej wizerunek przeszedł prawdziwą rewolucję. Aktorka, która przez lata była kojarzona z rudymi, lekko kręconymi włosami, zdecydowała się na radykalną zmianę. Teraz stawia na krótką, siwą fryzurę, która dodaje jej charakteru i elegancji. Choć wygląd się zmienił, jej uśmiech i charyzma pozostały takie same.

Metamorfoza była związana z rolą w nowej produkcji Netfliksa "Gang Zielonej Rękawiczki". W serialu, który szybko zdobył popularność, Magdalena Kuta wciela się w Zuzę, członkinię tytułowego gangu. Jej bohaterka to silna, odważna kobieta, która wraz z dwiema przyjaciółkami musi ukryć się przed policją w domu opieki. Krótka fryzura i siwy kolor włosów idealnie wpisują się w charakter tej postaci, dodając jej pazura.

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