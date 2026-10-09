Oszustwo w Chojnowie. Policja zatrzymała parę przy bankomacie

Czujność kupującego przerwała oszustwo w Chojnowie

3 października 2026 roku mieszkaniec województwa pomorskiego zainteresował się ofertą sprzedaży tabletu wystawioną na portalu sprzedażowym. Urządzenie miało kosztować 500 zł, a sprzedająca zasugerowała, że odbiór osobisty towaru może nastąpić w Gdańsku. W trakcie finalizacji transakcji kupujący zauważył, że pieniądze przekazane za pomocą kodu BLIK są wypłacane w Chojnowie, co wzbudziło jego niepokój. Mężczyzna nie zlekceważył swoich podejrzeń i o całej sytuacji poinformował policjantów z chojnowskiego komisariatu. Przekazane przez niego informacje pozwoliły mundurowym na podjęcie sprawnych działań.

Zatrzymanie 26-latki przy bankomacie i przyznanie do winy

Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia dotarli na miejsce, gdzie zauważyli kobietę próbującą pobrać gotówkę z urządzenia. Zatrzymaną okazała się 26-letnia mieszkanka Chojnowa, która podczas interwencji przyznała się do próby dokonania oszustwa. Kobieta wyjaśniła policjantom, że jej główną motywacją była chęć uzyskania łatwego zarobku. Mundurowi zabezpieczyli niezbędne dowody i uniemożliwili jej dokończenie transakcji. Zatrzymanie na gorącym uczynku stało się początkiem dalszych działań śledczych w tej sprawie.

Zarzuty dla partnerów i analiza kolejnych transakcji

Policjanci z Komisariatu Policji w Chojnowie przeprowadzili analizę zgromadzonego materiału, aby ustalić, czy kobieta działała samodzielnie. Ustalenia śledczych szybko wskazały na jej partnera, który również został zatrzymany w związku z tą sprawą. Funkcjonariusze przeanalizowali operacje finansowe oraz historię rachunków bankowych powiązanych z obojgiem zatrzymanych. Okazało się, że wpływały na nie inne przelewy, których pochodzenie oraz cel są obecnie szczegółowo sprawdzane przez mundurowych. Zarówno 26-latka, jak i jej partner, usłyszeli zarzuty oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl