Oszustwo w Białymstoku. Mieszkaniec Warszawy okradł seniorki na blisko 140 tysięcy złotych

Metoda na chorą córkę w Białymstoku

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, współpracując z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej, ustalili tożsamość podejrzanego o oszustwa na szkodę dwóch mieszkanek miasta. Do zdarzeń tych doszło w połowie maja 2026 roku. Mechanizm działania sprawców opierał się na manipulacji telefonicznej. Do 70-letniej seniorki zadzwoniła kobieta, która podawała się za jej córkę i twierdziła, że zachorowała na złośliwego koronawirusa. Przekonywała, że pilnie potrzebuje środków finansowych na specjalistyczne leczenie w Stanach Zjednoczonych.

Seniorki przekazały biżuterię i gotówkę

W rozmowę z 70-latką włączyła się kolejna kobieta, która przedstawiła się jako pracownica szpitala i poinformowała o rzekomej współpracy z NFZ. Zapewniła starszą panią, że po pieniądze i biżuterię przyjdzie uprawniony pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. Seniorka spakowała kosztowności do reklamówki i przekazała je mężczyźnie, który zjawił się w jej mieszkaniu, tracąc tym samym ponad 50 000 zł. Tego samego dnia analogiczną historię usłyszała 90-letnia białostoczanka. Starsza kobieta uwierzyła w opowieść oszustów i przekazała im ponad 85 000 zł.

Zatrzymanie 24-latka z Warszawy

Pracujący nad sprawą kryminalni z białostockiej komendy wytypowali sprawcę, którym okazał się 24-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna został zatrzymany na terenie stolicy i przewieziony do Białegostoku. Postawiono mu dwa zarzuty oszustwa, a na wniosek organów ścigania sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 24-latkowi grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Statystyki oszustw w regionie białostockim

Od początku 2026 roku na terenie Białegostoku oraz powiatu białostockiego doszło łącznie do 20 oszustw skierowanych przeciwko seniorom. W wyniku tych działań mieszkańcy regionu stracili ponad 800 000 zł, przeszło 130 000 dolarów oraz 7 000 euro. W związku z tymi sprawami mundurowi zatrzymali 8 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W tym samym okresie odnotowano również 19 prób oszustw, które nie doszły do skutku dzięki czujności i ostrożności starszych osób.

Źródło: Policja.pl