Kolizja w Gorzowie Wielkopolskim. Pijany kierowca Audi przewoził narkotyki

Zderzenie Audi i Volkswagena na ulicy Szarych Szeregów

Do zdarzenia drogowego na ulicy Szarych Szeregów doszło 13 czerwca 2026 roku przed godziną 15:00. Kierujący Audi z dużą prędkością uderzył w tył Volkswagena, którym podróżował mężczyzna wraz z kilkuletnim dzieckiem. Po kolizji sprawca oraz jego pasażer podjęli próbę ucieczki pieszo z miejsca zdarzenia. Zostali oni jednak szybko ujęci dzięki natychmiastowej reakcji przebywającego na wolnym funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz pomocy osób postronnych. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Prawie 200 gramów narkotyków w pojeździe sprawcy

Policjanci pracujący na miejscu interwencji nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości 27-letniego kierowcy Audi. Przeprowadzone badanie wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze pobrali od mężczyzny krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas oględzin samochodu śledczy zabezpieczyli prawie 200 gramów mefedronu oraz tabletki MDMA. Cały przebieg zdarzenia został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu, co pozwoliło na dokładne odtworzenie sytuacji.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 27-letniego kierowcy

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. 27-latek będzie również odpowiadał za spowodowanie kolizji drogowej. Na wniosek prokuratora sąd wydał decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl