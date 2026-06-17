Narkotyki w Wodzisławiu Śląskim. Policjanci przejęli towar o wartości ponad 10 mln zł

Wielka akcja policji w powiecie wodzisławskim i Rybniku

Pod koniec maja 2026 roku kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego. W toku prowadzonych czynności mundurowi odnaleźli łącznie niemal 210 kg środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych. Wśród zabezpieczonych towarów znajdowało się również kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju tabletek, w tym znaczne ilości pigułek na potencję. Funkryonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania mężczyzny, a także w lokalach wynajmowanych przez niego na terenie powiatu wodzisławskiego oraz Rybnika.

Współpraca służb i zabezpieczony sprzęt do dystrybucji

Działania procesowe w wyznaczonych miejscach były realizowane przez wodzisławskich policjantów, których wspierali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariusze z komendy w Rybniku. Oprócz samych narkotyków śledczy przejęli przedmioty wykorzystywane do ich przygotowywania i sprzedaży. Zabezpieczono między innymi telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, terminale ze skanerem, drukarki do etykiet oraz wagi elektroniczne. Wartość wszystkich nielegalnych środków na czarnym rynku została oszacowana na kwotę ponad 10 000 000 zł.

Zatrzymanie dwóch kobiet i system wysyłkowy

Do sprawy policjanci zatrzymali także dwie kobiety w wieku 28 i 34 lat, które uczestniczyły w obrocie znacznymi ilościami nielegalnych substancji. Z ustaleń śledczych wynika, że ich rolą było nadawanie przesyłek z towarami oraz ich dalsza dystrybucja. Młodsza z zatrzymanych usłyszała zarzut udzielania środka odurzającego, substancji psychotropowej oraz nowej substancji psychoaktywnej podczas działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Z kolei 34-latce zarzucono pomocnictwo w popełnieniu tego samego przestępstwa.

Areszt tymczasowy i groźba wysokiej kary

Zatrzymany 30-latek usłyszał prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, wprowadzania ich w obieg oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora, decyzją Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wobec obu kobiet zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.

Źródło: Policja.pl