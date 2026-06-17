Handel lekami narkotykowymi w Wielkopolsce. Wśród zatrzymanych są lekarze

Czujność mieszkańca Piły doprowadziła do wykrycia procederu

Początkiem wielowątkowej sprawy było zgłoszenie mieszkańca Piły, który w 2025 roku zauważył nietypową aktywność na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Mężczyzna otrzymał powiadomienie z aplikacji „mojeIKP”, które poinformowało go o wystawieniu recepty na jego dane osobowe. Zgłaszający nie posiadał wiedzy o żadnej wizycie lekarskiej, ani o zapotrzebowaniu na przepisany mu lek. To właśnie ta informacja stała się dla funkcjonariuszy punktem wyjścia do odkrycia mechanizmu przestępczego działającego na dużą skalę. Dzięki czujności jednego pacjenta mundurowi mogli rozpocząć działania operacyjne przeciwko grupie przestępczej.

Lekarze wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe

W toku dotychczasowych działań pilscy policjanci zatrzymali łącznie 9 osób, z których 5 przebywa obecnie w areszcie. Wśród zatrzymanych członków grupy przestępczej znajduje się dwóch lekarzy z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego, którzy byli kluczowym ogniwem całego procederu. Medycy wystawiali recepty na medyczną marihuanę oraz leki psychotropowe i opioidowe na osoby, które nie były ich pacjentami i nie wymagały takiej terapii. Nielegalnie pozyskane w ten sposób produkty lecznicze były wykupywane w aptekach na terenie całego kraju. Następnie leki te trafiały do odsprzedaży lub były wysyłane poza granice państwa.

Zabezpieczono gotówkę oraz tysiące nielegalnych recept i leków

Czynności wykonane pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pozwoliły na przejęcie majątku o znacznej wartości. Policjanci zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości 1 200 000 zł, złoto wycenione na kwotę przekraczającą 200 000 zł oraz samochód marki Audi wart ponad 200 000 zł. Oprócz mienia funkcjonariusze przejęli znaczne ilości leków o działaniu narkotycznym i psychotropowym, a także kilka tysięcy bezprawnie wystawionych recept. W ręce mundurowych trafiły również tysiące blistrów z tabletkami, które były już przygotowane do nielegalnej sprzedaży.

Zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Większość z zatrzymanych osób usłyszała zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Podejrzani odpowiedzą także za nielegalne nabywanie i zbywanie produktów leczniczych, w tym za ich wywóz za granicę. Za popełnione czyny grozi im teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tym śledztwie. Cały proceder być może nie zostałby wykryty, gdyby nie zainstalowana przez pokrzywdzonego aplikacja mobilna powiązana z jego kontem medycznym.

Źródło: Policja.pl