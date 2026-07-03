Oszustwo na Mokotowie. Policjanci zatrzymali 26-letniego "odbieraka"

Seniorka z Mokotowa straciła pieniądze i biżuterię

W połowie czerwca 2026 roku na terenie Mokotowa doszło do przestępstwa, w którym pokrzywdzona została starsza kobieta. Z seniorką skontaktował się telefonicznie mężczyzna, który podawał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Rozmówca przekonywał ją, że jej oszczędności są zagrożone przez działającą grupę przestępczą i nakłonił do udziału w rzekomej akcji służb. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię, spakowała gotówkę oraz kosztowną biżuterię i przekazała je osobie, która pojawiła się pod jej adresem. W wyniku tego działania pokrzywdzona straciła mienie o łącznej wartości około 35 000 zł.

Zatrzymanie podejrzanego na warszawskiej Pradze

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, którzy w toku prowadzonych czynności ustalili tożsamość osoby odbierającej kosztowności. Policjanci odtworzyli sposób działania sprawcy i ustalili, że pełnił on w strukturze grupy rolę tak zwanego odbieraka, odpowiedzialnego za fizyczne przejęcie pieniędzy. Dzięki zgromadzonym informacjom kryminalni wytypowali miejsce pobytu 26-letniego mężczyzny i zatrzymali go na warszawskiej Pradze. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli telefony komórkowe oraz inne przedmioty, które mają znaczenie dla prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Tymczasowy areszt i dalsze czynności śledcze

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu 26-latkowi zarzutu oszustwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany mógł brać udział także w innych przestępstwach dokonywanych metodą na legendę. Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności, które mają na celu ustalenie wszystkich okoliczności jego działalności oraz dotarcie do pozostałych członków grupy przestępczej. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policja apeluje o zachowanie czujności

Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają, że Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy, biżuterii ani innych wartościowych przedmiotów w celu ich zabezpieczenia. Każdy telefon z informacją o rzekomym zagrożeniu dla posiadanych oszczędności powinien wzbudzić szczególną czujność i nieufność. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub udać się do najbliższej jednostki Policji. Rozwaga oraz szybka reakcja są najlepszym sposobem na ochronienie siebie i swoich bliskich przed utratą dorobku całego życia.

Źródło: Policja.pl