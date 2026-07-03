Cyberprzestępstwo w Sosnowcu. 17-latek włamywał się na konta abonentów sieci komórkowych

Policjanci CBZC rozpracowali młodego hakera

Funkcjonariusze CBZC przeprowadzili zaawansowaną analizę środowiska teleinformatycznego oraz działania operacyjne, które doprowadziły do przerwania nielegalnego procederu. Ofiarami przestępstw padły osoby korzystające z popularnych w kraju sieci komórkowych. Dla śledczych sporym zaskoczeniem okazał się wiek podejrzanego, ponieważ zatrzymany mężczyzna dopiero co skończył 17 lat. Teraz młody człowiek usłyszał zarzuty karne i musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi za swoje działania.

Zróżnicowana odpowiedzialność karna za cyberprzestępstwa

Ze zgromadzonego materiału wynika, że nastolatek prowadził swoją przestępczą aktywność jeszcze przed ukończeniem 17 roku życia. W związku z tym za czyny z tamtego okresu będzie on odpowiadał przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Natomiast za wszystkie działania, których dopuścił się już po ukończeniu 17 lat, poniesie on odpowiedzialność karną na zasadach przewidzianych dla dorosłych. Nadzór nad całym śledztwem sprawuje obecnie Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ w Sosnowcu.

Mechanizm działania sprawcy na platformie gamingowej

Młody mężczyzna wykorzystywał do swoich celów popularną platformę gamingową, która jest skierowana głównie do osób w młodym wieku. To właśnie tam typował on swoje potencjalne ofiary i pozyskiwał do nich dostęp. Następnie wpływał na automatyczne przetwarzanie danych w systemach operatorskich, co pozwalało mu na aktywowanie różnego rodzaju płatnych treści premium. Poszkodowani dowiadywali się o oszustwie najczęściej dopiero w momencie otrzymania rachunków za telefon, które opiewały niekiedy na kwoty kilku tysięcy złotych.

Zarzuty oszustwa komputerowego i policyjny dozór

W miejscu działania sprawcy policjanci odnaleźli i zabezpieczyli przedmioty mające bezpośredni związek z popełnionymi przestępstwami. Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie 17-latkowi zarzutów dotyczących oszustwa komputerowego oraz uzyskania bezprawnego dostępu do informacji. Obecnie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za popełnione czyny grozi mu kara do 7 lat pozbawienia wolności, a śledczy nie wykluczają ujawnienia kolejnych osób pokrzywdzonych.

Źródło: Policja.pl