14-latka na dachu w Radomsku. Policjant i strażak pomogli dziewczynce w kryzysie

Interwencja służb ratunkowych w centrum Radomska

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku otrzymał zgłoszenie 2 lipca 2026 roku po godzinie 20:00. Informacja dotyczyła 14-letniej dziewczyny, która przebywała na dachu jednego z budynków w centralnej części miasta i znajdowała się w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne patrole oraz pozostałe służby ratunkowe, aby udzielić niezbędnego wsparcia. Podczas gdy część funkcjonariuszy zabezpieczała teren na dole, jeden z mundurowych podjął bezpośrednie działania na wysokości.

Policjant rozmawiał z 14-latką na dachu budynku

Sierżant Grzegorz Urbański bez wahania wszedł na dach, gdzie na samej krawędzi zastał siedzącą nastolatkę. Funkcjonariusz zachował spokój i podjął próbę nawiązania kontaktu z dziewczynką, rozpoczynając z nią rozmowę. Poprzez spokojny dialog starał się stopniowo zdobyć jej zaufanie oraz pomóc jej odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Po kilku minutach do działań na dachu dołączył strażak, który wspólnie z policjantem w odpowiednim momencie odciągnął 14-latkę od krawędzi i przeniósł ją w bezpieczne miejsce.

Dziewczynka trafiła pod opiekę ratowników medycznych

Po zakończeniu działań na dachu 14-latka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Takie interwencje są uznawane za jedne z najtrudniejszych w policyjnej służbie, ponieważ wymagają opanowania oraz umiejętności budowania relacji z osobą w trudnej sytuacji. Kluczowe znaczenie w tym przypadku miała współpraca policjantów, strażaków oraz personelu medycznego, którzy działali jako jeden zespół. Dzięki koordynacji i profesjonalizmowi wszystkich zaangażowanych osób interwencja w Radomsku zakończyła się bezpiecznie.

Jak reagować na kryzys emocjonalny u bliskich

Służby przypominają, że kryzys emocjonalny może dotknąć osoby w każdym wieku, dlatego warto uważnie obserwować zachowanie bliskich i sąsiadów. Sygnały takie jak wycofanie, smutek czy nagła zmiana zachowania nie powinny być lekceważone przez otoczenie. Czasami szczera rozmowa oraz okazane wsparcie mogą okazać się pierwszym krokiem do udzielenia realnej pomocy. W sytuacjach, gdy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia, należy niezwłocznie korzystać z numeru alarmowego 112.

Źródło: Policja.pl