Oszustwa VAT w Poznaniu. Skarb Państwa stracił ponad 10 milionów złotych

Zatrzymania i przeszukania w Poznaniu

W pierwszej połowie czerwca 2026 roku mundurowi z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali osiem osób zamieszanych w nielegalny proceder. Podczas przeprowadzonych akcji funkcjonariusze przeszukali wytypowane miejsca i zabezpieczyli obszerną dokumentację oraz urządzenia elektroniczne. Wśród przejętych przedmiotów znalazły się laptopy, telefony komórkowe oraz karty pamięci, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Zarzuty dla członków grupy przestępczej

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani odpowiedzą za wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, co doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowych na kwotę ponad 10 milionów złotych. W toku śledztwa sformułowano także zarzuty związane z praniem pieniędzy. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych na okres trzech miesięcy. Łącznie w całym śledztwie status podejrzanego posiada już 12 osób, którym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Mechanizm oszustw na fakturach VAT

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa wykorzystywała podmioty pełniące rolę tak zwanych znikających podatników. Firmy te posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych. Ponadto w ramach procederu wystawiono ponad 1000 nierzetelnych dokumentów na kwotę powyżej 45 milionów złotych. Fikcyjne faktury miały potwierdzać obrót materiałami budowlanymi, granitem oraz kostką brukową, a także dokumentować rzekome usługi marketingowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Skutki procederu dla gospodarki i obywateli

Nielegalna działalność tego typu uderza bezpośrednio w system finansowy państwa oraz w uczciwych przedsiębiorców. Powoduje ona zaniżenie wpływów do budżetu, co przekłada się na mniejsze środki przeznaczane na ochronę zdrowia, edukację, bezpieczeństwo oraz inwestycje publiczne. Dodatkowo fikcyjny obrót gospodarczy osłabia konkurencję na rynku i sprzyja powiększaniu się szarej strefy. Firmy działające zgodnie z prawem ponoszą realne straty, muszą bowiem konkurować z podmiotami, które czerpią zyski z oszustw podatkowych. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl