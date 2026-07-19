Nigdy nie susz tak włosów! Szybko się niszczą i zaczynają wypadać garściami

Często stosowana metoda pielęgnacji włosów, choć wydaje się nieszkodliwa, może znacząco pogorszyć ich kondycję, prowadząc do osłabienia i utraty blasku.

Kluczem do zachowania zdrowia włosów jest unikanie nadmiernego obciążenia termicznego i stosowanie odpowiednich technik, które chronią ich strukturę przed uszkodzeniami.

Wprowadzenie kilku prostych zmian w codziennych nawykach pielęgnacyjnych może przynieść zauważalną poprawę w wyglądzie i wytrzymałości włosów.

Pamiętaj, że konsekwentne stosowanie właściwych metod znacząco przyczynia się do utrzymania optymalnej kondycji włosów, odróżniając to od problemów wymagających specjalistycznej interwencji.

Eksperci podkreślają, że samo korzystanie z suszarki nie jest szkodliwe. Problem pojawia się wtedy, gdy robimy to w nieprawidłowy sposób. Zbyt wysoka temperatura, niewłaściwa odległość od włosów czy pomijanie kosmetyków termoochronnych mogą prowadzić do uszkodzenia łodygi włosa. W efekcie pasma tracą blask, puszą się i stają się bardziej podatne na łamanie.

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Tak nie susz włosów!

Wiele osób błędnie interpretuje zwiększoną liczbę włosów na szczotce jako intensywne wypadanie. Tymczasem często są to po prostu włosy połamane na skutek codziennych uszkodzeń mechanicznych i działania wysokiej temperatury. To właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na swoje nawyki podczas suszenia.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest suszenie włosów bardzo gorącym nawiewem z niewielkiej odległości, praktycznie przykładając suszarkę do pasm. Tak wysoka temperatura wysusza włosy, uszkadza ich zewnętrzną warstwę ochronną i sprawia, że stają się kruche oraz łamliwe. Dodatkowo gorące powietrze może podrażniać skórę głowy, co u niektórych osób nasila problemy z jej kondycją.

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Na to uważaj podczas suszenia włosów

Fryzjerzy radzą, aby suszyć włosy z odległości około 20-30 centymetrów i wybierać średnią temperaturę nawiewu. Warto również najpierw delikatnie odsączyć włosy ręcznikiem – najlepiej z mikrofibry – zamiast intensywnie je pocierać. Dobrym nawykiem jest także stosowanie kosmetyku termoochronnego, który tworzy na włosach warstwę ograniczającą negatywny wpływ wysokiej temperatury. Na zakończenie suszenia dobrze jest przełączyć suszarkę na chłodniejszy nawiew. Taki zabieg pomaga domknąć łuski włosów, dzięki czemu stają się gładsze, bardziej błyszczące i mniej podatne na puszenie. To drobna zmiana, która może przynieść naprawdę zauważalne efekty.

Warto jednak pamiętać, że samo suszenie suszarką nie powoduje wypadania włosów z cebulkami. Jeśli zauważasz, że włosy wypadają w dużych ilościach przez dłuższy czas, przyczyną mogą być m.in. niedobory składników odżywczych, stres, zaburzenia hormonalne lub choroby skóry głowy. W takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z dermatologiem lub trychologiem.

Zmiana kilku prostych nawyków może sprawić, że włosy odzyskają blask i będą znacznie mniej podatne na uszkodzenia. Czasem nie potrzeba drogich kosmetyków ani kosztownych zabiegów. Wystarczy odpowiednia technika suszenia i odrobina cierpliwości, aby zauważyć wyraźną poprawę ich kondycji.