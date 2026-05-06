CKE unieważnia matury 2026! Uczniowie zszokowani. Ostra decyzja zapadła

Matura 2026 z matematyki unieważniona! CKE reaguje na zdjęcia arkuszy na X

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego na egzamin jest jednoznaczne z jego unieważnieniem. W praktyce oznacza to, że maturzysta traci szansę na zdanie danego przedmiotu w bieżącym roku i może przystąpić do egzaminu ponownie dopiero za rok. Jak zaznaczył dyrektor CKE, liczba unieważnień dotyczy „kilkunastu osób”, choć dokładne dane wciąż są aktualizowane wraz ze spływającymi protokołami ze szkół. Informacje obejmują obecnie około 93 proc. wszystkich zgłoszeń.

Dzień wcześniej CKE poinformowało o unieważnieniu kilkunastu egzaminów maturalnych z języka polskiego, a to oznacza, że nie ma taryfy ulgowej dla osób, które nie przestrzegają zasad.

Egzaminy maturalne w 2026 roku rozpoczęły się tradycyjnie od języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnego dnia uczniowie zmierzyli się z matematyką – jednym z najbardziej wymagających obowiązkowych egzaminów. W środę maturzyści przystąpili natomiast do egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Matura unieważniona. Ilu osobom unieważniono maturę w 2025 roku?

Dla porównania, w 2025 roku unieważniono egzaminy aż 244 maturzystom. Najczęstsze powody to:

niesamodzielne rozwiązywanie zadań (105 przypadków),

wniesienie lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych (72 przypadki),

naruszenia przepisów po egzaminie (30 przypadków),

wykrycie niesamodzielności podczas sprawdzania prac (13 przypadków),

zakłócanie przebiegu egzaminu (1 przypadek).

Od ubiegłego roku obowiązują jednak pewne wyjątki. Uczniowie mogą wnieść na egzamin urządzenia służące do monitorowania stanu zdrowia, np. aplikacje do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie takiego faktu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.