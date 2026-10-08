Nielegalny hazard w województwie łódzkim. Służby przejęły 287 automatów i ponad pół miliona złotych

Wspólna akcja policji i celników przeciwko hazardowi

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji w Łodzi wspólnie z przedstawicielami 15 Urzędów Celno-Skarbowych podjęli działania przeciwko przestępczości hazardowej. Cała operacja była nadzorowana przez Departament Zwalczania Przestępczości Ministerstwa Finansów. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy, która prowadziła nielegalne gry hazardowe w województwach łódzkim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Realizacja tych czynności jest kontynuacją wcześniejszej sprawy dotyczącej rozbicia grupy przestępczej działającej w tym regionie.

Zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

W godzinach porannych 8 października 2026 roku mundurowi zatrzymali 9 osób na podstawie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Siedem osób w wieku od 23 do 65 lat usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania gier na automatach bez wymaganej koncesji. Za te czyny podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia zdecydował o aresztowaniu pięciu osób, natomiast pozostałe cztery zostały objęte dozorem policji.

Narkotyki i osoby poszukiwane podczas działań służb

W trakcie akcji zatrzymano 32-latka, który odpowie za posiadanie substancji psychotropowych oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego. Kolejna zatrzymana osoba, 38-letnia kobieta, jest podejrzana o handel narkotykami i posiadanie ich znacznej ilości, za co grozi jej kara do 15 lat więzienia. Wśród ujętych osób znaleźli się również trzej mężczyźni poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Jednym z nich był 19-latek, za którym wcześniej wystawiono list gończy.

Przeszukania punktów z automatami w regionie łódzkim

Funkcjonariusze sprawdzili kilkadziesiąt lokalizacji, koncentrując się głównie na obszarze województwa łódzkiego. W 51 wytypowanych punktach z automatami zatrzymano 49 osób w wieku od 19 do 72 lat, którym przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych. Służby zabezpieczyły 287 nielegalnych automatów, nośniki danych oraz sprzęt komputerowy wykorzystywany do gier. Za posiadanie takich urządzeń bez zezwolenia grożą kary finansowe w wysokości 100 000 zł od każdej sztuki sprzętu.

Zabezpieczenie gotówki pochodzącej z nielegalnego procederu

Podczas przeszukań mundurowi przejęli łącznie ponad 598 000 złotych w gotówce. Z samych urządzeń do gier wydobyto niemal 291 000 złotych, natomiast w lokalach zabezpieczono dodatkowe 302 000 złotych. Przy osobach zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli kolejne 4900 złotych. Policjanci zapowiadają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są dalsze zatrzymania osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnych gier hazardowych.

Źródło: Policja.pl