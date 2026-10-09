Nielegalny hazard w Siedlcach. Służby przejęły 12 automatów i gotówkę

Wspólna akcja służb w lokalach na terenie Siedlec

W środę, 7 października 2026 roku, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie podjęli wspólne działania. Mundurowi operowali na podstawie postanowienia prokuratora, co pozwoliło im na przeszukanie dwóch wytypowanych lokali znajdujących się w Siedlcach. W wyniku tych czynności odnaleziono 12 automatów do gier, które mogły służyć do prowadzenia nielegalnego procederu. Oprócz urządzeń funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 27 000 zł w gotówce, a pieniądze te mogą mieć bezpośredni związek z prowadzonym obecnie postępowaniem.

Konsekwentna walka z nielegalnym hazardem w regionie

Opisywana interwencja to kolejne w ostatnim czasie działania siedleckich policjantów i służby celno-skarbowej, których celem jest zwalczanie nielegalnego hazardu. Funkcjonariusze regularnie monitorują i sprawdzają miejsca, w których może dochodzić do łamania przepisów dotyczących organizowania gier. Służby podkreślają, że kontrole są prowadzone w sposób ciągły, aby eliminować punkty działające bez wymaganych zezwoleń. Wszystkie zabezpieczone podczas środy urządzenia oraz gotówka zostały przekazane do dalszych czynności procesowych.

Poważne kary finansowe i odpowiedzialność karna

Organizowanie gier hazardowych bez posiadania niezbędnej koncesji lub poza wyznaczonymi do tego miejscami wiąże się z surowymi sankcjami. Konsekwencje prawne mogą zostać wyciągnięte nie tylko wobec osób bezpośrednio organizujących gry, ale również wobec właścicieli lokali, w których wstawiono automaty. Kara administracyjna za urządzanie gier na automatach w sposób niezgodny z przepisami wynosi 100 000 zł od każdego ujawnionego urządzenia. Dodatkowo za ten czyn grozi odpowiedzialność karna, która obejmuje wysokie grzywny oraz karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Źródło: Policja.pl