Nielegalne składowisko odpadów na Śląsku i w Małopolsce. Policja zatrzymała pięć osób

Działania służb w województwie śląskim i małopolskim

W dniach 11 i 12 sierpnia 2026 roku śląscy policjanci we współpracy z przedstawicielami innych służb podjęli działania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze operowali na terenie kilku miast w województwach śląskim oraz małopolskim, skupiając się na podmiotach powiązanych z nielegalnym składowaniem i gospodarowaniem odpadami. W realizację tych czynności zaangażowano specjalną grupę operacyjno-procesową, która została powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W akcji uczestniczyli mundurowi z wielu wydziałów komendy wojewódzkiej, kilkunastu jednostek lokalnych, a także pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Straży Pożarnej.

Zatrzymania podejrzanych i zabezpieczenie dokumentacji

W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano kobietę oraz czterech mężczyzn w wieku od 32 do 52 lat, którzy są podejrzewani o udział w przestępczym procederze. Policjanci dokonali łącznie 31 przeszukań w biurach, magazynach, mieszkaniach oraz pojazdach, gdzie odnaleźli i zabezpieczyli faktury VAT, umowy handlowe oraz karty przekazania odpadów. Śledczy przejęli także elektroniczne nośniki danych, w tym komputery, telefony oraz dyski twarde, które mogą zawierać informacje o korespondencji i finansach grupy. Na poczet przyszłych kar tymczasowo zajęto trzy samochody osobowe o wartości ponad 230 000 zł, sześć sztabek złota oraz gotówkę w różnych walutach. Dodatkowo funkcjonariusze skarbowi zidentyfikowali mienie podejrzanych o wartości przekraczającej 11 milionów złotych i podjęli kroki zmierzające do jego zabezpieczenia.

Oględziny terenów przemysłowych i badania próbek

Policjanci wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz biegłymi z zakresu chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej sprawdzili tereny należące do powiązanych ze sprawą spółek. Specjaliści pobrali próbki do badań oraz wykonali dokumentację fotograficzną, wykorzystując do tego celu między innymi tak zwany nalot fotogrametryczny. Zebrane w ten sposób dane pozwolą na wykonanie szczegółowej analizy badanych terenów przemysłowych, na których prowadzony był proceder. W działaniach wsparcia udzielili także strażacy z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz inni wyspecjalizowani eksperci.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania dla podejrzanych

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej odpadów. W przypadku dwóch mężczyzn w wieku 43 i 51 lat prokurator postawił dodatkowe zarzuty nielegalnego składowania odpadów, w tym substancji niebezpiecznych. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zdecydował o zastosowaniu wobec obu tych mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem policji, zakazem opuszczania kraju oraz musieli wpłacić poręczenia majątkowe w wysokości od 20 000 zł do 150 000 zł. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach ma charakter rozwojowy, a służby ustalają pełny zakres działalności przestępczej.

Źródło: Policja.pl