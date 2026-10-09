Nielegalna fabryka na Dolnym Śląsku. Służby przejęły towar wart 18 000 000 zł

Akcja służb w hali produkcyjnej pod Oleśnicą

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Częstochowy wraz z policjantami z Olsztyna oraz mundurowymi z Warmińsko-Mazurskiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą. Służby ustaliły, że produkcja papierosów odbywała się w hali magazynowej znajdującej się na obrzeżach miasta. Aby uniknąć wykrycia i nie wzbudzać podejrzeń, sprawcy korzystali z własnych źródeł zasilania energią. Funkcjonariusze weszli do obiektu w momencie, gdy wewnątrz trwał proces wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Miliony papierosów i specjalistyczna linia technologiczna

W trakcie przeszukania hali funkcjonariusze znaleźli blisko 1 000 000 gotowych papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Wartość zabezpieczonych towarów oszacowano na około 18 000 000 zł, a na miejscu zabezpieczono również kompletną linię służącą do produkcji i pakowania o wartości ponad 2 000 000 zł. Skala działalności była bardzo duża, o czym świadczą odnalezione odpady poprodukcyjne. Mundurowi ujawnili blisko 22 tony pyłu tytoniowego oraz ponad 10 ton uszkodzonych papierosów, bibuł i opakowań przygotowanych do konfekcjonowania towaru.

Zatrzymania i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Na gorącym uczynku policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 9 mężczyzn, wśród których było 3 obywateli Polski oraz 6 obywateli Paragwaju. Zebrany w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia wszystkim zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy skierowała do sądu wnioski o izolację podejrzanych, a sąd przychylił się do nich i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za zarzucane przestępstwa zatrzymanym mężczyznom grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl