Zrób tę domową mieszankę i umyj gofrownicę. Brud zniknie w mig

Czyszczenie gofrownicy bywa uciążliwe, ale istnieje prosty i bezpieczny sposób na usunięcie przypalonych resztek.

Zamiast agresywnych środków, przygotuj domową pastę z trzech łatwo dostępnych składników.

Odkryj, jak łatwo sprawić, by twoja gofrownica lśniła czystością.

Gofrownica to urządzenie kuchenne służące do wypiekania gofrów - popularnych, chrupiących, zazwyczaj słodkich, a czasem wytrawnych, wafli o charakterystycznej, kratkowanej strukturze. Jest to sprzęt, który na stałe zagościł w wielu domach, kojarząc się z weekendowymi śniadaniami, deserami i letnimi przyjemnościami. Urządzenie to, najczęściej kwadratowe lub prostokątne, posiada dwie płytki, pokryte specjalną powłoką zapobiegającą przywieraniu. Mimo to, częste używanie sprzętu sprawia, że do delikatnych powłok przywierają resztki ciasta i tłuszczu. Czyszczenie gofrownicy jest nieco problematyczne, gdyż należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki płytek, a także nie zalać urządzenia wodą. Na szczęście istnieje prosty, domowy sposób, który może znacznie ułatwić to zadanie.

Zmieszaj z wodą te trzy składniki, a brud z gofrownicy zniknie w mgnieniu oka

Do czyszczenia gofrownicy świetnie sprawdza się pasta przygotowana z trzech składników: wody, sody oczyszczonej i mąki ziemniaczanej. To rozwiązanie jest nie tylko tanie i łatwo dostępne, ale również bezpieczne dla powierzchni gofrownicy. Wystarczy wymieszać składniki do uzyskania gęstej pasty, a następnie nałożyć ją na zabrudzone miejsca (oczywiście po uprzednim odłączeniu i ostudzeniu urządzenia). Następnie tak przygotowaną masę należy zapiekać w gofrownicy przez około pięć minut. Po tym czasie, wystarczy wyjąć "placek", który bez problemu powinien odejść od powierzchni wraz z zabrudzeniami. Po tym zabiegu wystarczy delikatnie przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką lub gąbką. Soda pomaga rozpuścić tłuszcz i zabrudzenia, a mąka ziemniaczana wspomaga ich "zbieranie", dzięki czemu czyszczenie staje się znacznie łatwiejsze. Przygotowanie tej mieszanki jest niezwykle proste. W naczyniu łączymy ze sobą 4 łyżki mąki ziemniaczanej, łyżkę sody oczyszczonej i pół szklanki wody.

Taki domowy sposób pozwala uniknąć silnych detergentów i chroni powłokę gofrownicy przed zarysowaniami. To prosty trik, który warto znać - szczególnie wtedy, gdy chcemy szybko przywrócić urządzeniu czystość i znów cieszyć się smakiem idealnych gofrów.

