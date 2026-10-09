Narkotyki w Oleśnicy. 56-latek ukrył mefedron w zamrażarce

Kontrola w oleśnickim parku doprowadziła do zatrzymania

Policjanci z Oleśnicy podczas patrolowania terenu lokalnego parku zwrócili uwagę na mężczyznę, którego zachowanie ocenili jako niepokojące. W trakcie podjętej interwencji mundurowi ujawnili przy nim amfetaminę. Odnalezienie substancji zabronionych stało się podstawą do dalszych działań funkcjonariuszy, którzy postanowili sprawdzić miejsce zamieszkania zatrzymanego. Każdy etap interwencji był realizowany w ramach standardowych procedur operacyjnych.

Mefedron ukryty w domowej zamrażarce

Podczas przeszukania lokalu należącego do 56-latka, policjanci odkryli kolejne zakazane substancje. Okazało się, że mężczyzna przechowywał w zamrażarce ponad 2000 porcji mefedronu. Funkcjonariusze zabezpieczyli odnalezione środki i przekazali je do dalszych badań laboratoryjnych. Według ustaleń policji, sposób ukrycia narkotyków w zamrażalniku miał prawdopodobnie zapobiec ich odnalezieniu.

Zarzuty i dozór policyjny dla 56-latka

Mieszkaniec został doprowadzony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, co jest naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji. Za popełniony czyn 56-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl