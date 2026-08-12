Najczęstsze błędy podczas mycia głowy prowadzące do przesuszenia włosów

Z tego artykułu dowiesz się, m.in.:

jakie błędy podczas mycia najczęściej prowadzą do przesuszenia włosów;

dlaczego dobór kosmetyków ma tak duże znaczenie;

jak prawidłowo myć i suszyć włosy;

jak ograniczyć ryzyko uszkodzenia włosów.

Jakie błędy podczas mycia głowy najczęściej prowadzą do przesuszenia włosów?

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

mycie włosów zbyt gorącą wodą;

nakładanie szamponu bezpośrednio na długość włosów zamiast na skórę głowy;

intensywne pocieranie i wykręcanie mokrych włosów;

niedokładne spłukiwanie kosmetyków.

Warto pamiętać, że oczyszczenia wymaga przede wszystkim skóra głowy. Włosom zazwyczaj wystarcza piana spływająca po ich długości podczas spłukiwania. Delikatny masaż opuszkami palców pozwala skutecznie oczyścić skalp, a jednocześnie zmniejsza ryzyko mechanicznych uszkodzeń.

Czy źle dobrany szampon może przesuszać włosy?

Jednym z najczęstszych błędów jest stosowanie kosmetyków niedopasowanych do potrzeb skóry głowy. Niektóre szampony do włosów zawierają silne substancje myjące, które bardzo skutecznie usuwają zanieczyszczenia, ale jednocześnie mogą nadmiernie odtłuszczać skórę i osłabiać jej naturalną barierę ochronną.

Jeżeli włosy są suche, matowe lub łatwo się plączą, warto wybierać łagodniejsze formuły oraz szampony nawilżające, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy i włosów.

W jaki sposób temperatura wody i sposób suszenia wpływają na włosy?

Zbyt gorąca woda może prowadzić do przesuszenia skóry głowy i zwiększać podatność włosów na uszkodzenia. Najlepiej myć włosy letnią wodą, a na zakończenie spłukać je nieco chłodniejszym strumieniem, który pomaga domknąć łuski włosa. Równie ważne jest postępowanie po umyciu. Aby ograniczyć ryzyko przesuszenia, warto:

delikatnie odcisnąć nadmiar wody miękkim ręcznikiem;

nie pocierać mokrych włosów;

unikać długiego pozostawiania włosów w ciasnym turbanie;

suszyć włosy chłodnym lub letnim nawiewem oraz stosować kosmetyki termoochronne.

Dzięki temu włosy zachowują większą gładkość, są mniej podatne na łamanie i nie tracą tak szybko wilgoci.

Podsumowując, przesuszenie włosów często wynika nie z braku pielęgnacji, ale z codziennych błędów popełnianych podczas mycia głowy. Odpowiednio dobrane szampony do włosów, delikatne oczyszczanie skóry głowy, właściwa temperatura wody oraz ostrożne suszenie pomagają zachować prawidłowe nawilżenie i dobrą kondycję włosów. Nawet niewielkie zmiany w codziennej rutynie mogą przynieść zauważalne efekty już po kilku tygodniach regularnej pielęgnacji.

Bibliografia:

Clara Barba, A. Semenzato, G. Baratto, L. Coderch, Action of surfactants on the mammal epidermal skin barrier, “Giornale italiano di dermatologia e Venereologia” 2019, 154 (4), s. 405–412.

S. Punyania, A. Tostib, M. Hordinskyc, D. Yeomansd, J. Schwartzd, The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions, “Skin Appendage Disorders” 2021 (7), s. 183–193.

Materiał sponsorowany