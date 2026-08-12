Najczęstsze błędy podczas mycia głowy prowadzące do przesuszenia włosów

Z tego artykułu dowiesz się, m.in.:
- jakie błędy podczas mycia najczęściej prowadzą do przesuszenia włosów;
- dlaczego dobór kosmetyków ma tak duże znaczenie;
- jak prawidłowo myć i suszyć włosy;
- jak ograniczyć ryzyko uszkodzenia włosów.
Jakie błędy podczas mycia głowy najczęściej prowadzą do przesuszenia włosów?
Do najczęściej popełnianych błędów należą:
- mycie włosów zbyt gorącą wodą;
- nakładanie szamponu bezpośrednio na długość włosów zamiast na skórę głowy;
- intensywne pocieranie i wykręcanie mokrych włosów;
- niedokładne spłukiwanie kosmetyków.
Warto pamiętać, że oczyszczenia wymaga przede wszystkim skóra głowy. Włosom zazwyczaj wystarcza piana spływająca po ich długości podczas spłukiwania. Delikatny masaż opuszkami palców pozwala skutecznie oczyścić skalp, a jednocześnie zmniejsza ryzyko mechanicznych uszkodzeń.
Czy źle dobrany szampon może przesuszać włosy?
Jednym z najczęstszych błędów jest stosowanie kosmetyków niedopasowanych do potrzeb skóry głowy. Niektóre szampony do włosów zawierają silne substancje myjące, które bardzo skutecznie usuwają zanieczyszczenia, ale jednocześnie mogą nadmiernie odtłuszczać skórę i osłabiać jej naturalną barierę ochronną.
Jeżeli włosy są suche, matowe lub łatwo się plączą, warto wybierać łagodniejsze formuły oraz szampony nawilżające, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy i włosów.
W jaki sposób temperatura wody i sposób suszenia wpływają na włosy?
Zbyt gorąca woda może prowadzić do przesuszenia skóry głowy i zwiększać podatność włosów na uszkodzenia. Najlepiej myć włosy letnią wodą, a na zakończenie spłukać je nieco chłodniejszym strumieniem, który pomaga domknąć łuski włosa. Równie ważne jest postępowanie po umyciu. Aby ograniczyć ryzyko przesuszenia, warto:
- delikatnie odcisnąć nadmiar wody miękkim ręcznikiem;
- nie pocierać mokrych włosów;
- unikać długiego pozostawiania włosów w ciasnym turbanie;
- suszyć włosy chłodnym lub letnim nawiewem oraz stosować kosmetyki termoochronne.
Dzięki temu włosy zachowują większą gładkość, są mniej podatne na łamanie i nie tracą tak szybko wilgoci.
Podsumowując, przesuszenie włosów często wynika nie z braku pielęgnacji, ale z codziennych błędów popełnianych podczas mycia głowy. Odpowiednio dobrane szampony do włosów, delikatne oczyszczanie skóry głowy, właściwa temperatura wody oraz ostrożne suszenie pomagają zachować prawidłowe nawilżenie i dobrą kondycję włosów. Nawet niewielkie zmiany w codziennej rutynie mogą przynieść zauważalne efekty już po kilku tygodniach regularnej pielęgnacji.
Bibliografia:
- Clara Barba, A. Semenzato, G. Baratto, L. Coderch, Action of surfactants on the mammal epidermal skin barrier, “Giornale italiano di dermatologia e Venereologia” 2019, 154 (4), s. 405–412.
- S. Punyania, A. Tostib, M. Hordinskyc, D. Yeomansd, J. Schwartzd, The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions, “Skin Appendage Disorders” 2021 (7), s. 183–193.
Materiał sponsorowany