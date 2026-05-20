Pogoda na weekend 22-24 maja. Ciepłe powietrze nad Polską

Końcówka maja przyniesie wyraźną zmianę temperatury. Synoptycy IMGW prognozują napływ bardzo ciepłego powietrza, które najmocniej da się odczuć w weekend. W wielu regionach słupki rtęci pokażą ponad 24 stopni Celsjusza, a lokalnie będzie jeszcze cieplej.

Już w czwartek 21 maja zrobi się przyjemnie ciepło. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 23 stopni. Najcieplej zapowiada się w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie, gdzie miejscami będzie około 22-23 stopni. Chłodniej pozostanie głównie w rejonach górskich, tam około 13 stopni.

Piątek rozpocznie bardzo ciepły weekend

W piątek 22 maja ciepłe powietrze zacznie coraz mocniej obejmować Polskę. Najwyższe temperatury pojawią się na zachodzie kraju. W rejonie Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i części Wielkopolski można spodziewać się około 22-24 stopni Celsjusza.

W centrum kraju temperatura będzie przeważnie sięgać 21-23 stopni. Na wschodzie i północnym wschodzie zrobi się nieco chłodniej, ale nadal wiosennie i przyjemnie, najczęściej od 19 do 21 stopni Celsjusza. To będzie dopiero wstęp do znacznie cieplejszej soboty.

Sobota z temperaturą blisko 30°C. Tu będzie najgoręcej!

Najmocniejsze uderzenie ciepła przypadnie na sobotę 23 maja. Według prognozy IMGW najcieplej będzie na zachodzie Polski, zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej oraz na zachodnich krańcach Dolnego Śląska. Tam temperatura może wzrosnąć do 26 stopni, a lokalnie nawet do 29 stopni.

Bardzo ciepło zrobi się też w Wielkopolsce i w centrum kraju, gdzie prognozowane są wartości około 24-25 stopni. Na północy i wschodzie również będzie ciepło, przeważnie od 21 do 23 stopni. Wyraźnie chłodniej pozostaną jedynie południowe krańce kraju, szczególnie okolice gór, gdzie temperatura może zatrzymać się w pobliżu 14 stopni.

Niedziela utrzyma letni charakter pogody

W niedzielę 24 maja gorące powietrze nie odpuści. Najcieplej nadal będzie na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum Polski. W tych regionach termometry pokażą najczęściej od 24 stopni do 27 stopni Celsjusza.

Wysoka temperatura obejmie także południe i część wschodu kraju. Na południu, poza obszarami górskimi, można spodziewać się około 24-25 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem i na północnym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie mniej więcej od 17 stopni do 21 stopni Celsjusza.

Po weekendzie ciepło zostanie na dłużej

Poniedziałek 25 maja nadal zapowiada się bardzo ciepło. W zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura będzie najczęściej dochodzić do 24-26 stopni. Ciepło będzie również na wschodzie, gdzie pojawią się wartości około 22-24 stopni.

We wtorek 26 maja najcieplej pozostanie na zachodzie i południowym zachodzie. Tam prognoza IMGW wskazuje około 26-27 stopni. W centrum kraju będzie przeważnie 23-25 stopni, a na południu i południowym wschodzie około 24-26 stopni. To oznacza, że ciepłe masy powietrza zostaną z nami nie tylko na weekend, ale także na początek kolejnego tygodnia.